Cómo la crisis de asequibilidad está afectando a la mayoría de los estadounidenses

Nueve de cada diez estadounidenses creen que el país está en medio de una crisis del costo de vida.

Según un nuevo estudio realizado por Current y Talker Research de 5.000 estadounidenses, el 87 % coincide en que Estados Unidos se enfrenta a una "crisis" impulsada por las presiones de la asequibilidad, y muchos afirman que la tensión ya se está manifestando en su vida diaria.

El 52 % de los encuestados dijeron que tienen dificultades para pagar las facturas mensuales, como el alquiler, mientras que el 50 % afirmó que comprar alimentos se ha convertido en un desafío. El 78 % cree que "todo" se encareció en 2025, y el 46 % espera que los costos sigan aumentando a lo largo del 2026.

"Con los precios de los productos básicos de uso diario aún elevados y el costo de vida en aumento, los estadounidenses están sintiendo una verdadera crisis de asequibilidad", dijo Erin Bruehl, vicepresidenta de comunicaciones de Current.

"Cuando la mitad de los estadounidenses dicen que tienen dificultades para pagar las facturas mensuales y esperan que los costos sigan subiendo, necesitan más que nunca soluciones financieras que les ayuden a aprovechar al máximo cada dólar y les proporcionen acceso a la liquidez que tanto necesitan".

El 38 % de los encuestados dijeron que se mudaron porque su lugar de residencia anterior se volvió demasiado caro. El 51 % de los encuestados de la generación Z dijo que se había mudado debido a los costos, en comparación con solo el 19 % de los baby boomers. Entre quienes se mudaron, el 38 % se trasladó a una ciudad diferente y el 34 % a otro estado con menores gastos de vida.

Para muchos, la crisis del costo de vida también ha reconfigurado sus aspiraciones a largo plazo. El 52 % dijo que no cree que alguna vez pueda permitirse vivir en su ciudad ideal, mientras que el 48 % dijo lo mismo sobre su estado ideal. La brecha entre generaciones es notable: el 64 % de los encuestados de la generación Z se siente excluido de su ciudad soñada debido a los precios, en comparación con el 35 % de los baby boomers.

Con opciones limitadas de alivio, los estadounidenses recurren cada vez más a sus reembolsos de impuestos como salvavidas financieras. La mitad de los encuestados esperan recibir un reembolso este año, y el 73 % de ellos dijeron que lo necesitan más que nunca debido al aumento del costo de vida.

El 60 % también dijo que necesita su reembolso más pronto que en años anteriores. Entre quienes esperan un reembolso, el 58 % cree que será una cantidad considerable, definiéndola como al menos $2.100.

La mayoría de los estadounidenses planea destinar ese dinero a necesidades básicas (27 %), a sus ahorros (24 %) o a pagar deudas (24 %).

“Los reembolsos de impuestos suelen ser los cheques más grandes que muchos estadounidenses reciben cada año, y ahora son una fuente crucial de liquidez con la que la gente no solo cuenta, sino que la necesita más que nunca”, agregó Bruehl. “Se han convertido en un salvavidas para pagar deudas y evitar pagos atrasados y recargos. Dado que el momento en que se recibe el reembolso es tan importante como la cantidad, queda claro que los estadounidenses necesitan socios que les permitan acceder a su dinero lo antes posible”.