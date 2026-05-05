El costo del amor: Parejas a distancia gastan casi $7.000 para verse

Las parejas que mantienen una relación a distancia gastan casi $7.000 en viajes para verse a lo largo de su relación, según nuevos datos.

De acuerdo con una encuesta realizada por Mayflower y Talker Research de 761 parejas, las parejas a distancia gastan $6.888 en viajes durante el transcurso de su relación.

Dado que el 48 % de los encuestados viven actualmente por separado, el creciente costo de visitarse mutuamente se ha convertido en un factor determinante para realizar cambios en su situación de convivencia.

De hecho, el 74 % de las personas en relaciones a distancia admiten que los gastos de viaje influyeron directamente en su decisión de mudarse juntos.

Los desafíos son tanto emocionales como financieros, ya que la pareja promedio espera tres meses entre visitas.

Si bien el amor y el romance siguen siendo los principales motivadores para mudarse (68 %), las razones prácticas también son significativas: el 31 % desea reducir los gastos generales del hogar, y el 25 % menciona la presión específica que suponen los costos de viaje.

Esta mudanza suele ocurrir en una etapa temprana de la relación; la pareja promedio comienza a hablar sobre la convivencia apenas 10 meses después de haber iniciado su noviazgo.

La logística de la transición también es un factor a considerar. El 22 % de las parejas a distancia planea contratar servicios de mudanza integrales para facilitar el traslado.

A pesar de que el 31 % siente ansiedad ante la mudanza y el 32 % ha sufrido en el pasado una "crisis nerviosa" relacionada con una mudanza, las perspectivas siguen siendo positivas.

El 85 % de los encuestados afirman que la mudanza les entusiasma, y el 63 % siente que les brinda esperanza para su futuro compartido.