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¿Qué generación prefiere más los dulces?

Los jóvenes de la generación Z encabezan el consumo de snacks azucarados y hasta influyen en sus relaciones sentimentales

Talker
El gusto por lo dulce atraviesa todas las edades
El gusto por lo dulce atraviesa todas las edades (Getty/iStock)

La generación Z tiene un antojo de dulces más intenso que cualquier otra generación.

Una reciente encuesta de 2.000 adultos estadounidenses exploró el lado más dulce del paladar de los estadounidenses y reveló que el 72 % de la generación Z necesita entre una y seis porciones de dulces al día, en comparación con solo el 57 % de los baby boomers.

Independientemente de su edad, el 81 % de los encuestados se consideran personas "dulceras" que se sienten atraídas por los aperitivos dulces.

Estos antojos suelen manifestarse en diferentes momentos. El 35 % de los millennials desea su primer dulce antes del mediodía, mientras que el 22 % de los baby boomers afirma que sus antojos suelen aparecer por la noche, después de las 7 p. m.

Esto podría estar vinculado a diferentes hábitos sociales, ya que el 32 % de los baby boomers prefieren disfrutar de los dulces en soledad. Por el contrario, el 34 % de la generación X disfruta de los aperitivos con mayor frecuencia en compañía de su pareja. El 36 % de los millennials los comparten con sus hijos y el 43 % de la generación Z prefiere comer dulces con amigos.

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Curiosamente, el 58 % de los encuestados creen que podrían casarse sin problemas con alguien que no comparta su afición por los dulces, mientras que el 31 % lo considera.

Sin embargo, el 12 % de los encuestados de la generación Z afirma que no podría mantener una relación sentimental con alguien a quien no le gusten los dulces.

El estudio, realizado por Talker Research para HI-CHEW, también reveló que es muy probable que el 45 % de los millennials aprovechen su visita a la tienda para comprar dulces para sí mismos.

Consumir aperitivos azucarados es más que un simple hábito: comer un dulce hace que el 44 % de los encuestados se sientan, en general, más felices. Por su parte, el 40 % de la generación Z afirma que les da una sensación de nostalgia.

Entre los dulces favoritos destacan las galletas y los helados (ambos con un 61 %), seguidos por el chocolate (51 %), los caramelos (49 %) y los pasteles (47 %). No obstante, entre la generación Z, los caramelos son más populares que las tabletas de chocolate, con un margen del 55 % frente al 53 %.

Al clasificar sus tipos de dulces favoritos, el chocolate resultó ser el preferido por el 79 % de los encuestados, seguido por los dulces de textura masticable (55 %), el caramelo (54 %) y los dulces con sabor a frutas (50 %).

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Si bien los sabores clásicos como el chocolate (64 %) y la vainilla (44 %) siguen siendo los más populares, la fresa se situó entre los tres primeros para la generación Z (51 %), y un 27 % se siente atraído por sabores únicos, como el algodón de azúcar.

Por último, los baby boomers prefieren las combinaciones afrutadas, como la crema de naranja (24 %) y el pastel de lima (20 %).

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