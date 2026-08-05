¿Por qué los estadounidenses están cocinando más en casa?

Un tercio de los estadounidenses cocina mucho más en casa que hace un año, y el bolsillo apretado es el culpable.

Según una encuesta de 2.000 estadounidenses, los precios más altos en el supermercado están reconfigurando los hábitos de compra. El 26 % ahora elige ingredientes que sirven para varias comidas a la vez.

Los encuestados calculan que un presupuesto de $100 debería alcanzar para casi dos comidas más de las que realmente rinden. La carne y el pollo llevan la mayor parte del gasto (60 %), seguidos por los lácteos y huevos (30 %) y las comidas congeladas (22 %).

Realizada por Talker Research en nombre de laIdaho Potato Commission, la encuesta encontró que reducir el desperdicio de comida (73 %), la duración del producto (72 %) y el valor nutricional por el precio (71 %) son los factores que más consideran al decidir qué comprar.

El 60 % arma su plan semanal de comidas en torno a ingredientes que se repiten, y el 63 % dice que la versatilidad de un ingrediente para el desayuno, el almuerzo y la cena es un factor esencial a la hora de comprarlo.

Al preguntarles qué ingrediente consideran el más versátil, la papa ocupó el primer lugar (40 %). Entre los alimentos en los que más han confiado este último año destacan los huevos (38 %), la papa (37 %), el arroz y la pasta (35 %) y los frijoles (27 %). Además, el 67 % de quienes compran papas regularmente cree que este ingrediente sigue siendo subestimado.

El 33 % afirmó haber reconsiderado un alimento que antes evitaba. La carne roja (32 %), el arroz blanco (31 %), la papa (30 %) y los huevos (29 %) encabezan la lista de alimentos que los estadounidenses han vuelto a incorporar en su dieta. El 48 % dice que ahora ve a la papa de forma más positiva que hace un año, gracias tanto a su precio como a su versatilidad.

“Hay un cambio en la forma en que los estadounidenses hacen sus compras. La gente no solo intenta gastar menos, también busca cocinar de manera más inteligente”, dijo Jamey Higham, presidente y director ejecutivo de la Idaho Potato Commission.