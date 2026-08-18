¿Hay demasiados ingredientes en nuestros aperitivos?

El 60 % de los aperitivos tienen demasiados ingredientes y muchos estadounidenses ya están buscando opciones más simples.

Una encuesta de 2.000 estadounidenses encontró que, para el 66 %, entre menos ingredientes tenga un aperitivo, más confianza les genera.

Esta preferencia es más marcada entre las generaciones más jóvenes: el 72 % de la generación Z y el 71 % de los millennials están de acuerdo, frente al 56 % de la generación X y el 64 % de los baby boomers.

Encargada por Link Snacks, la empresa detrás deJack Link's, y realizada por Talker Research, la encuesta reveló que el 43 % de los encuestados admiten que les cuesta pronunciar los ingredientes de los snacks “todo el tiempo”, una dificultad aún mayor entre los más jóvenes: 52 % de la generación Z y 46 % de los millennials, frente al 42 % de la generación X y solo el 34 % de los baby boomers.

Todas las generaciones coinciden en que el sabor es el factor más importante en cuanto a un snack (60 %).

Los millennials y la generación X valoran que tengan proteína (32 % y 30 %, respectivamente), mientras que la generación Z y los baby boomers priorizan que sea natural y no ultraprocesado (33 % y 35 %, respectivamente).

“A medida que la proteína sigue dominando las tendencias alimentarias, casi todas las categorías buscan un lugar en la mesa”, dijo Holly LaVallie, vicepresidenta sénior de marketing e I+D de Link Snacks.

“Pero no toda la proteína es igual. Creemos que la proteína de carne real sigue siendo el estándar de oro”.