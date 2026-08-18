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¿Hay demasiados ingredientes en nuestros aperitivos?

Menos ingredientes y nombres más fáciles de reconocer: los consumidores buscan snacks más simples sin sacrificar el sabor

Talker
Las generaciones más jóvenes muestran una fuerte preferencia por los snacks con menos ingredientes.
Las generaciones más jóvenes muestran una fuerte preferencia por los snacks con menos ingredientes. (Getty/iStock)

El 60 % de los aperitivos tienen demasiados ingredientes y muchos estadounidenses ya están buscando opciones más simples.

Una encuesta de 2.000 estadounidenses encontró que, para el 66 %, entre menos ingredientes tenga un aperitivo, más confianza les genera.

Esta preferencia es más marcada entre las generaciones más jóvenes: el 72 % de la generación Z y el 71 % de los millennials están de acuerdo, frente al 56 % de la generación X y el 64 % de los baby boomers.

Encargada por Link Snacks, la empresa detrás deJack Link's, y realizada por Talker Research, la encuesta reveló que el 43 % de los encuestados admiten que les cuesta pronunciar los ingredientes de los snacks “todo el tiempo”, una dificultad aún mayor entre los más jóvenes: 52 % de la generación Z y 46 % de los millennials, frente al 42 % de la generación X y solo el 34 % de los baby boomers.

Todas las generaciones coinciden en que el sabor es el factor más importante en cuanto a un snack (60 %).

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Los millennials y la generación X valoran que tengan proteína (32 % y 30 %, respectivamente), mientras que la generación Z y los baby boomers priorizan que sea natural y no ultraprocesado (33 % y 35 %, respectivamente).

“A medida que la proteína sigue dominando las tendencias alimentarias, casi todas las categorías buscan un lugar en la mesa”, dijo Holly LaVallie, vicepresidenta sénior de marketing e I+D de Link Snacks.

“Pero no toda la proteína es igual. Creemos que la proteína de carne real sigue siendo el estándar de oro”.

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