¿Las noticias sobre ovnis te están haciendo creer en los extraterrestres?
Entre titulares, avistamientos y teorías, la cobertura sobre ovnis está convenciendo a cada vez más estadounidenses de que no estamos solos
La creciente cobertura mediática sobre ovnis está aumentando la creencia en extraterrestres, especialmente entre los estadounidenses más jóvenes.
Una encuesta realizada por Talker Research de 2.000 estadounidenses encontró que el 37 % cree más en la existencia de extraterrestres después de ver la reciente cobertura de ovnis en las noticias. El 54 % dice que su opinión no ha cambiado y el 10 % afirma que ahora cree menos.
El 54 % de la generación Z ha aumentado su creencia en estas noticias, frente al 45 % de los millennials, el 36 % de la generación X y solo el 23 % de los baby boomers.
Los hombres también son más propensos que las mujeres a decir que las noticias aumentaron su creencia en los extraterrestres (43 % frente a 33 %).
Si mañana se confirmara la existencia de extraterrestres, los estadounidenses tendrían el doble de probabilidades de sentir curiosidad (38 %) que de miedo (17 %), y los hombres serían casi el doble de propensos que las mujeres a decir que se sentirían emocionados (20 % frente a 11 %).
Aunque el 45 % cree que la sociedad está preparada para una confirmación oficial de vida extraterrestre, la mayoría (55 %) piensa que no lo estamos.
Esto podría explicar por qué el 60 % cree que los gobiernos saben más sobre los ovnis de lo que han revelado públicamente.
Más de la mitad (54 %) de los encuestados también cree que las películas y series sobre extraterrestres han hecho que los estadounidenses crean más en la vida inteligente fuera de la Tierra, mientras que el 27 % no ve ninguna relación y el 8 % cree que reduce la creencia.
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