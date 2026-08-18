¿Qué se considera ser infiel en una relación en 2026?

Uno de cada siete estadounidenses (15 %) casados o en pareja admite tener sentimientos románticos por alguien que no es su pareja, según una nueva encuesta.

La encuesta de 2.000 estadounidenses, realizada por Talker Research, encontró que la generación Z es la más propensa a sentirse atraída por alguien fuera de su relación (31 %), seguida de los millennials (21 %). Los hombres también lo admiten más que las mujeres (19 % frente a 12 %).

El estudio también profundizó en qué se considera “infidelidad” en 2026, más allá de lo físico.

Para el 41 % de los encuestados, mantener una conversación de coqueteo constante con alguien que no es su pareja ya cuenta como infidelidad.

Otros comportamientos considerados infieles incluyen mantener un perfil activo en apps de citas “solo para mirar” (37 %), guardar a alguien en el celular con un nombre falso (37 %), borrar mensajes para que la pareja no los vea (36 %) y mantener contacto secreto con un ex (36 %).

Pero reconocer estas conductas no significa que los encuestados estén libres de culpa: uno de cada 10 admite haber borrado mensajes para ocultarlos de su pareja, el 8 % se ha reunido en secreto a solas con alguien, otro 8 % ha tenido una amistad secreta y otro 8 % ha mantenido conversaciones de coqueteo con otra persona.

“La mayoría de las personas no se despierta planeando poner a prueba un límite. Se va construyendo poco a poco una necesidad insatisfecha a la vez”, dijo Kay Phongsan, una experta en Plant Medicine Thailand.

La encuesta también reveló motivos insólitos por los que algunas personas han terminado relaciones, como comer pizza con tenedor, el mal aliento o masticar cereal demasiado fuerte.

Una persona encuestada rompió con su pareja por un desacuerdo sobre si la piña va en la pizza.

“La razón declarada para terminar una relación puede no reflejar con precisión por qué terminó realmente”, dijo el Dr. Sal Raichbach, director clínico de The Haven Detox Group. “En muchos casos, el problema ‘pequeño’ se vuelve un símbolo de una incompatibilidad mucho más profunda”.

LOS DIEZ ACTOS PRINCIPALES QUE CUENTAN COMO INFIDELIDAD:

Mantener una conversación de coqueteo constante con alguien — 41 % Hablar con una persona hasta altas horas de la noche ocultándoselo a la pareja — 40 % Mantener un perfil activo en aplicaciones de citas "solo para mirar" o por validación — 37 % Guardar a alguien en el celular con un nombre falso — 37 % Borrar mensajes para que la pareja no los vea — 36 % Mantener contacto con un ex sin decírselo a la pareja — 36 % Reunirse en secreto a solas con alguien — 36 % Tener una amistad secreta que la pareja desconoce — 34 % Mensajes de fantasía, como hablar sobre "qué pasaría si estuviéramos solteros" con alguien — 33 % Enviar emojis de corazón o bromas internas a alguien de forma romántica — 33 %

RAZONES INSÓLITAS POR LAS QUE ALGUNOS ESTADOUNIDENSES HAN TERMINADO UNA RELACIÓN: