¿Comerías la comida de tu perro? El 40 % de los dueños lo harían

Cuatro de cada 10 dueños de perros dicen que sí comerían la comida de sus perros, según una nueva encuesta.

La encuesta de 2.000 dueños de perros encontró que el 23 % probaría la comida de su mascota sin dudarlo y el 16 % lo haría “solo una vez, por curiosidad”, mientras que el 25 % dijo que “nunca en la vida” lo haría.

El 56 % alimenta a su perro directamente de su propio plato al menos algunas veces por semana, y el 28 % lo hace a diario.

Encargada porThe Pets Table y realizada por Talker Research, la encuesta encontró que el 52 % ha preparado una comida casera especialmente para su perro en el último mes.

De hecho, las mascotas podrían comer mejor que sus dueños. El 45 % considera que la comida de su perro es de mejor calidad que la propia, y el 49 % presta más atención a la dieta y salud de su mascota que a la suya.

Aun así, el 60 % solo puede nombrar uno o dos ingredientes de la comida de su perro. El 51 % guarda ciertos alimentos humanos en casa específicamente porque son seguros para su perro, y el 55 % mantiene ingredientes pensados para compartir entre ambos.

“Estamos viendo un cambio real en cómo la gente piensa alimentar a sus perros. Es menos ‘comida para mascotas’ y más ‘lo que es suficientemente bueno para mi familia’”, dijo Dovas Zakas, cofundador de The Pets Table.

Aunque el 70 % se siente “muy” o “extremadamente” seguro de saber qué alimentos humanos son seguros para los perros, la experiencia marca la diferencia.

Entre los dueños con al menos una década de experiencia, el 90 % identificó correctamente el chocolate como peligroso, frente al 53 % de los dueños más novatos.

Un cuarto de los encuestados (25 %) admite haberle dado a su perro algo que después descubrió que no era seguro.

La mitad de los dueños de perros afirma que alimentaría a su mascota exclusivamente con comida fresca de calidad humana si fuera tan conveniente como el alimento seco tradicional.