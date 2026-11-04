Seis de cada 10 estadounidenses guardan un “secreto financiero” que han ocultado a otros, según un nuevo estudio.

Los datos de 2.000 estadounidenses revelaron que el 59 % admite guardar algún tipo de secreto financiero, y el 11 % tiene una cuenta bancaria aparte de la de su pareja.

Además, el 21 % oculta que tiene un mal puntaje de crédito, el 16 % carga en silencio con una deuda alta en su tarjeta de crédito y el 14 % esconde sus hábitos de juego ilícitos. El 30 % también ha ocultado una compra o decisión financiera a su pareja o familiar, y el 23 % dice que alguien cercano se la ocultó a ellos.

Realizado por TD Bank U.S. y Talker Research, el estudio también encontró que el dinero pesa en el amor, ya que el 72 % considera importante la estabilidad financiera de una pareja y solo el 6 % dice que no toma en cuenta la situación económica de una posible pareja. Casi la mitad (46 %) afirma que las deudas o los hábitos financieros de alguien influirían en su disposición a iniciar una relación, una postura más común entre los millennials (51 %) y la generación Z (49 %) que entre la generación X y los baby boomers (39 % cada uno).

La mayoría cree que las parejas deberían unir sus finanzas en algún momento, pero no hay acuerdo sobre cuándo: el 30 % dice que al casarse, el 13 % al mudarse juntos y el 12 % mientras mantienen una relación seria. Otro 13 % opina que deberían mantenerlas totalmente separadas. Más de la mitad (54 %) consideraría firmar un acuerdo prenupcial.

Muchos también dependen de sus seres queridos: el 67 % ha recibido ayuda financiera de familiares o allegados, ya sea para gastos cotidianos (24 %), emergencias (21 %), pagos de deudas (15 %) o de renta e hipoteca (15 %). Esa ayuda fue más frecuente entre la generación Z (77 %) y los millennials (71 %) que entre la generación X (60 %) y los baby boomers (45 %). En promedio, los encuestados han recibido $12.252 desde que se independizaron. Igualmente, el 71 % ha ayudado económicamente a alguien cercano.

“La encuesta sugiere que el dinero no solo influye en las decisiones financieras, sino que también influye en la dinámica de pareja, en los grandes hitos de la vida y en la confianza general”, dijo Marc Womack, director de experiencia del cliente, estrategia y gobernanza de TD Bank U.S.

​​”La educación y la planificación financiera pueden ayudar a las personas a afrontar mejor estas presiones, mantener conversaciones más productivas y tomar decisiones más fundamentadas sobre su futuro”.

LOS 7 SECRETOS FINANCIEROS MÁS IMPORTANTES QUE LOS ESTADOUNIDENSES MANTIENEN EN SECRETO

Historial crediticio negativo – 21 %

Deuda considerable en tarjetas de crédito – 16 %

Afición a los juegos de azar – 14 %

Cuenta bancaria desconocida por la pareja – 11 %

Préstamos estudiantiles sin pagar – 9 %

Pagos de manutención de hijos o cónyuge – 6 %

Situación de bancarrota – 5 %

Traducción de Leticia Zampedri