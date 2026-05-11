El influencer James Charles pide disculpas tras la polémica por burlarse de una trabajadora despedida de Spirit Airlines

James Charles se retracta de su explosiva diatriba contra una extrabajadora de Spirit Airlines que le pidió ayuda tras perder su trabajo.

El influencer de belleza, de 26 años, provocó una fuerte reacción tras publicar un mensaje lleno de improperios sobre una mujer que le envió un enlace de GoFundMe pidiendo ayuda después de decir que había sido despedida en el cierre repentino de Spirit el fin de semana pasado, que dejó sin trabajo a más de 17.000 personas.

En el video original, que ya fue eliminado, Charles decía: “Acabo de recibir un mensaje directo de una chica que decía: ’Buenos días, James. Sé que probablemente nunca verás esto, pero si pudieras dedicar un minuto a leerlo, significaría mucho para mí. Estoy pasando por un momento muy difícil porque Spirit Airlines acaba de declararse en bancarrota y perdí mi trabajo. Aquí tienes un enlace a GoFundMe. Cualquier donación ayuda’”.

Entre risas, respondió: “Estoy seguro de que sí, cariño. Estoy seguro de que sí. ¿Sabes qué más te ayudaría? Conseguir otro trabajo. Sí, inténtalo”.

Continuó: “Porque en el tiempo que te tomó copiar y pegar el mismo mensaje de mierda para mí —a quien, por cierto, no sigues— y probablemente para otros cien influencers y celebridades, podrías haber solicitado otros cien trabajos. Pero no lo hiciste, porque eres un vaga de mierda, te crees con derecho a todo y piensas que los influencers y las celebridades deberían financiarte la vida. ¿Por qué iba yo a ayudarte?”

James Charles pidió disculpas por burlarse de una trabajadora despedida de Spirit Airlines en un video viral que ya fue eliminado ( Getty Images )

El video rápidamente causó revuelo en internet, y los usuarios de las redes sociales criticaron a Charles por su actitud arrogante. Uno de ellos escribió en X: “‘Bienvenido al mundo real’, pero ni siquiera existe en ese mundo como influencer. Está completamente desconectado de la realidad y actúa como si entendiera la lucha”.

Charles borró el video y el sábado publicó una disculpa sin camiseta en TikTok, donde calificó su reacción de “estúpido” e “innecesario”.

“Fue grosera, desagradable, arrogante y, sobre todo, totalmente innecesaria”, dijo Charles. Añadió que podría haber ignorado el mensaje, pero que en cambio cometió un error al atacar a la mujer desempleada.

“Fue desagradable, y la avergoncé por pedir ayuda en una situación en la que claramente estaba pasando por un mal momento, y esta podría haber sido su última opción”, dijo Charles. “Me siento fatal porque esa no era mi intención. Y realmente lastimé a mucha gente”.

Añadió: “Lo siento muchísimo, especialmente por la mujer de Spirit Airlines”.

Traducción de Olivia Gorsin