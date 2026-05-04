Encuesta revela el 58 % de las familias no duraría un día sin mamá

El 58 % de las madres admiten que su hogar se iría abajo en menos de un día sin ellas.

Según una encuesta realizada por It’s a Family Thing! por S’moresUp y Talker Research de 2.000 madres, muchas mujeres se identifican más con roles de apoyo que con roles de liderazgo.

El 66 % se califica a sí misma como la "encargada de la limpieza" de la familia y el 57 % como la "chef".

A pesar de estos incansables esfuerzos, actuando como consejeras (47 %), organizadoras de eventos (43 %) y chóferes (43 %), solo el 27 % de las madres sienten que es la "directora ejecutiva" de su familia.

Esta gestión constante conlleva un considerable desgaste físico y mental, ya que las madres afirman estar en "modo de supervivencia" el 46 % del tiempo.

La "carga mental" es pesada. El 49 % de las madres debe recordar los horarios de sus familiares, y el 41 % tiene que repetir las instrucciones para asegurarse de que las tareas se completen.

Este agotamiento se agrava para el 44 % de las madres que, además, deben compaginar estas labores con un empleo fuera del hogar.

De este grupo, el 68 % afirma que el agotamiento derivado de la vida familiar perjudica la calidad de su trabajo, mientras que el 66 % señala que la fatiga laboral repercute negativamente en su vida familiar.

El impacto en el bienestar materno se hace evidente en los patrones de sueño. Las madres duermen, en promedio, solo seis horas por noche, y el 42 % confiesa que han pasado semanas desde la última vez que disfrutaron de una noche de sueño verdaderamente reparador.

Asimismo, el 18 % de las madres nunca ha tenido un día de descanso para sí mismas, o bien no logra recordar cuándo fue la última vez que lo tuvo.

Al preguntarles qué preferirían recibir en el Día de la Madre como alternativa a los regalos materiales, el 36 % de las madres desean contar con los servicios de un profesional de la limpieza, el 33 % quiere un día de spa y el 28 % simplemente quiere tomarse una semana libre de las tareas de cocina.