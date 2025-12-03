Muchos estadounidenses no saben cómo es un plato saludable

Casi un tercio de los estadounidenses afirman no tener ni idea de cómo debería ser un “plato saludable”.

Una nueva encuesta de 2.000 adultos revela confusión sobre las proporciones de frutas, verduras, proteínas y cereales, lo que lleva a muchos a preparar platos poco saludables.

Al imaginar una comida equilibrada, los encuestados consideraron que las frutas y verduras deberían representar solo el 38 % del plato, muy por debajo del 50 % recomendado.

También sobreestimaron la cantidad de proteína que necesitan, asumiendo que debería representar el 28 % en lugar del 25 %. Y en cuanto a los cereales, los estadounidenses creen que solo el 20 % de una comida debería estar compuesta por alimentos a base de cereales, en lugar del 25 % recomendado.

El estudio realizado por Grain Foods Foundation y Talker Research reveló que, si bien el 69 % de los estadounidenses reconocen la importancia de consumir una combinación de nutrientes, muchos aún pasan por alto el papel fundamental que desempeñan los cereales en un plato saludable.

Si bien el 93 % afirma que las proteínas son esenciales y el 95 % coincide en que las frutas y verduras son necesarias, el 19 % admite no saber que los alimentos a base de cereales deben consumirse a diario. De hecho, el 26 % afirma que los cereales han perdido popularidad durante el último año.

Esta confusión ha llevado al 54 % de las personas a cambiar su dieta para intentar comer más sano; sin embargo, el 55 % realizó estos cambios sin consultar a un médico o nutricionista.

Muchos aumentaron su consumo de agua o redujeron el consumo de alimentos procesados, pero el 29 % llegó incluso a reducir o eliminar por completo los carbohidratos. Como resultado, las personas comen menos pan (28 %), pasta (27 %), cereales (19 %) y galletas (18 %), a menudo sin comprender qué nutrientes esenciales pierden en el proceso.

Los malentendidos sobre el “plato saludable” se extienden al conocimiento general sobre nutrición. El 31 % de los estadounidenses afirman tener poca comprensión de cómo los alimentos a base de cereales afectan a su cuerpo, una brecha que es mayor que su incertidumbre sobre las proteínas (22 %) o los lácteos (28 %).

Solo el 15 % reconoce los cereales como una fuente importante de energía, mientras que el 47 % cree erróneamente que la proteína es el principal combustible del cuerpo. La mitad identificó correctamente los carbohidratos como la principal fuente de energía, pero uno de cada siete aún no está seguro de su función real.

Curiosamente, algunas de las comidas favoritas de los estadounidenses ya incorporan los componentes de un plato saludable.

La pizza encabezó la lista de alimentos a base de cereales preferidos con un 52 %, ofreciendo oportunidades para añadir proteínas a través de salchichas (50 %) o pollo (31 %) y verduras como champiñones (49 %), cebollas (43 %) y pimientos (41 %).

Las hamburguesas y los sándwiches de pollo les siguen de cerca con un 50 %, combinando cereales con verduras como lechuga (68 %), tomate (62 %) y cebolla (56 %), además de proteínas como queso (75 %) o huevo (18 %) y grasas saludables como el aguacate (23 %).

Los tacos ocupan el cuarto lugar, combinando tortillas a base de granos con vegetales como lechuga (69 %) y tomate (59 %), y fuentes lácteas como queso (76 %) y crema agria (58 %).