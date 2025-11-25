Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

¿Qué tanto nos parecemos a nuestras mascotas?

Una encuesta reveló que la mayoría de los dueños de perros sienten que estaban destinados a encontrarse con su mascota y que sus personalidades suelen coincidir de manera sorprendente

Talker
Martes, 25 de noviembre de 2025 17:32 EST
(Getty/iStock)

Ocho de cada diez dueños de perros creen que fue el destino el que los unió a su mascota.

Una nueva encuesta que analizó la conexión entre 2.000 dueños y sus perros reveló que el 81 % cree que estaban destinados a estar juntos, y muchos afirman que la personalidad de su perro es un reflejo de la suya.

El 74 % de los dueños de mascotas dijeron que su perro se parece a ellos en cuanto a niveles de energía, hábitos sociales y sensibilidad emocional.

Además, según el estudio realizado por Darwin’s Natural Pet Products y Talker Research, el hecho de que uno se considere introvertido o extrovertido parece tener implicaciones directas en la personalidad del perro.

Las personas que se describen a sí mismas como introvertidas tienen más probabilidades de decir que tienen un perro tímido o tranquilo.

Relacionados

También es más probable que describan a su mascota como calmada y dócil. Quienes se consideran extrovertidos tenían más del doble de probabilidades de decir que su perro tiene una personalidad extrovertida en comparación con los introvertidos (38 % frente a 19 %).

Además, los extrovertidos tienden a describir a su mascota como amigable, cariñosa y enérgica, así como más ambiciosa en general.

Quizás lo más significativo de todo es que los extrovertidos tienen muchas más probabilidades de tener un perro extrovertido.

El 82 % afirma que esto coincide con la personalidad de su perro, mientras que solo el 32 % de los introvertidos dijeron lo mismo.

De igual manera, el 62 % de los introvertidos afirman que su perro es introvertido como ellos, mientras que solo el 16 % de los extrovertidos opinan lo mismo de su perro.

“Muchos dueños de mascotas sienten que fue el destino el que los unió a sus perros, y es curioso lo a menudo que sus personalidades coinciden”, dijo Gary Tashjian, fundador y director ejecutivo de la marca de alimentos para mascotas Darwin's.

“La ciencia también lo confirma: diversos estudios han demostrado que los dueños y sus perros suelen compartir rasgos de personalidad importantes. Esto nos recuerda que nuestro vínculo con los perros es a la vez profundamente personal y sorprendentemente universal”.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in