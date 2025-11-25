¿Qué tanto nos parecemos a nuestras mascotas?

Ocho de cada diez dueños de perros creen que fue el destino el que los unió a su mascota.

Una nueva encuesta que analizó la conexión entre 2.000 dueños y sus perros reveló que el 81 % cree que estaban destinados a estar juntos, y muchos afirman que la personalidad de su perro es un reflejo de la suya.

El 74 % de los dueños de mascotas dijeron que su perro se parece a ellos en cuanto a niveles de energía, hábitos sociales y sensibilidad emocional.

Además, según el estudio realizado por Darwin’s Natural Pet Products y Talker Research, el hecho de que uno se considere introvertido o extrovertido parece tener implicaciones directas en la personalidad del perro.

Las personas que se describen a sí mismas como introvertidas tienen más probabilidades de decir que tienen un perro tímido o tranquilo.

También es más probable que describan a su mascota como calmada y dócil. Quienes se consideran extrovertidos tenían más del doble de probabilidades de decir que su perro tiene una personalidad extrovertida en comparación con los introvertidos (38 % frente a 19 %).

Además, los extrovertidos tienden a describir a su mascota como amigable, cariñosa y enérgica, así como más ambiciosa en general.

Quizás lo más significativo de todo es que los extrovertidos tienen muchas más probabilidades de tener un perro extrovertido.

El 82 % afirma que esto coincide con la personalidad de su perro, mientras que solo el 32 % de los introvertidos dijeron lo mismo.

De igual manera, el 62 % de los introvertidos afirman que su perro es introvertido como ellos, mientras que solo el 16 % de los extrovertidos opinan lo mismo de su perro.

“Muchos dueños de mascotas sienten que fue el destino el que los unió a sus perros, y es curioso lo a menudo que sus personalidades coinciden”, dijo Gary Tashjian, fundador y director ejecutivo de la marca de alimentos para mascotas Darwin's.

“La ciencia también lo confirma: diversos estudios han demostrado que los dueños y sus perros suelen compartir rasgos de personalidad importantes. Esto nos recuerda que nuestro vínculo con los perros es a la vez profundamente personal y sorprendentemente universal”.