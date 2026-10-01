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Los estadounidenses ocultan sus pedidos de café inusuales por miedo a ser juzgados

El café dice más de ti de lo que imaginas: uno de cada tres estadounidenses admite juzgar a los demás por lo que piden

Talker
Casi una cuarta parte tiene un pedido de café que prefiere mantener en secreto por miedo a ser juzgada
Casi una cuarta parte tiene un pedido de café que prefiere mantener en secreto por miedo a ser juzgada (Getty/iStock)

Uno de cada tres estadounidenses juzga a los demás basándose en sus preferencias de café.

Una reciente encuesta realizada por Talker Research entre 1.586 consumidores de café en EE. UU. reveló que el 23 % tiene pedidos de café que solo solicitan en secreto por temor a ser juzgados.

La encuesta también descubrió que el café ya no es exclusivamente una bebida matutina, ya que solo el 39 % lo consume por la mañana, mientras que el 46 % prefiere tomarlo por la tarde o noche.

Esta tendencia está especialmente marcada entre la mitad de los millennials y los miembros de la generación X.

El 58 % afirmó que le gusta el café de tueste medio, el 21 % prefiere el de tueste oscuro y el otro 21 % favorece el tueste claro.

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Solo al 14 % le gusta el café solo (sin añadidos). El resto prefiere incorporar algo de crema o azúcar, ya que el 35 % añade crema y el 33 % un poco de azúcar.

Muchos compartieron otros ingredientes que les gusta añadir a su café, como malvaviscos, canela, sal, caramelo e incluso miel.

También se les preguntó a los participantes si ciertas bebidas que han ganado popularidad recientemente pueden considerarse café.

Según ellos, el mundo del café ahora puede incluir frappuccinos (78 %), espresso tonics (69 %), nitro cold brew (67 %), lattes de calabaza (67 %), chai (56 %) y bebidas refrescantes con cafeína (51 %).

Sin embargo, la lista de lo que “no es café” incluye las bebidas rosadas (69 %), el “chaider”, que es una mezcla de chai y sidra de manzana (65 %), y los lattes de ponche de huevo (54 %).

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