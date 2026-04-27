Los estadounidenses revelan los alimentos que más se les antojan durante el día

Los antojos golpean con mayor fuerza a las 3:42 p.m., según una nueva encuesta.

La encuesta realizada por Talker Research para EveryPlate de 5.000 estadounidenses reveló que la persona promedio lidia con dos antojos distintos cada día, aunque el 24 % de los encuestados los experimentan con una frecuencia aún mayor.

Cuando estos deseos aparecen, resultan difíciles de ignorar. El 57 % de las personas no logran resistir más de una hora antes de ceder, y el 21 % se rinde ante su apetito en 15 minutos o menos.

Los tipos de alimentos que la gente más desea son la comida reconfortante (33 %), la comida frita (22 %) y los aperitivos salados (22 %).

Al analizar platos específicos, los más deseados incluyen la pizza (30 %), las hamburguesas (22 %), las papas fritas (19 %), los tacos (18 %) y el pollo frito (15 %).

Si bien la comida para llevar constituye una tentación habitual, casi dos tercios de los estadounidenses prefieren satisfacer estos impulsos en casa.

Satisfacer un gusto específico a menudo exige un esfuerzo en la cocina. En promedio, los encuestados terminan cocinando una comida basada en un antojo el 56 % de las veces.

Esta no siempre resulta una tarea sencilla, ya que el 49 % de los estadounidenses han dedicado más de una hora a preparar una receta compleja con el único fin de lograr ese perfil de sabor específico.

Además, la influencia de las redes sociales es poderosa. El 43 % de las personas han intentado recrear en casa un plato de nivel profesional tras haberlo visto en línea y haber sentido una necesidad inmediata de comerlo.

“No hace falta pasar una hora en la cocina para preparar algo que valga la pena”, dijo Benjamin Grebel, gerente sénior de desarrollo culinario en EveryPlate.

“Para la mayoría de la gente, la barrera no es cocinar, sino la carga mental de planificar, decidir y elaborar una comida desde cero. Elimine eso y, de repente, la cena deja de ser algo que temer. Es, simplemente, buena comida hecha de forma sencilla”.