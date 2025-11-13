¿Cuáles son los dulces saludables favoritos de los estadounidenses?

Uno de cada tres estadounidenses se premia con algo dulce más de una vez al día, y el 46 % afirma que sus antojos dulces se intensifican al mediodía.

Una nueva encuesta realizada por Driscoll’s y Talker Research de 2.000 adultos reveló que el 47 % de los encuestados dijeron que solo algo dulce puede satisfacer sus antojos, por encima de los alimentos salados (21 %), los sabrosos (18 %) y los amargos (13 %).

En todas las generaciones, la afición por los dulces se mantiene firme: el 46 % de los millennials y la generación X afirma tener antojo de dulces, al igual que el 49 % de los baby boomers y el 51 % de la generación silenciosa. La generación Z, si bien también se inclina por los dulces, mostró un entusiasmo ligeramente menor, con un 43 %.

El 53 % de los encuestados afirmó recurrir a algo dulce como recompensa, mientras que el 37 % indicó que les ayuda a mejorar su estado de ánimo.

La conveniencia motiva al 36 %, mientras que el sabor y la textura son importantes para el 28 %. La nostalgia influye en el 23 % de los encuestados, y el 14 % asocia los dulces con las celebraciones. Es importante destacar que, para muchos estadounidenses, darse un gusto no tiene por qué ser sinónimo de mala salud.

De hecho, el 43 % de los encuestados afirmó que suele elegir opciones dulces “saludables” con más frecuencia que las que no lo son, y el 42 % cree que es fácil encontrar alimentos que sean dulces y a la vez nutritivos.

Al definir qué hace que un alimento sea saludable, el 60 % de los encuestados señaló el valor nutricional, el 45 % la frescura, el 43 % que no esté procesado y el 29 % que sea orgánico.

Un sorprendente 94 % de los encuestados afirmó consumir bayas con regularidad; el 10 % las disfruta a diario y el 43 % varias veces por semana. Los momentos más populares para disfrutar de las bayas son como tentempié en casa (53 %), a cualquier hora del día (44 %), en el desayuno (44 %) y en el almuerzo (27 %). Otros las disfrutan en pícnics (21 %), en la cena (19 %) o incluso en la playa, el parque y fiestas.

Al preguntarles cuáles son sus bayas favoritas, el 70 % prefiere las fresas, mientras que a otros les gustan los arándanos (48 %), las frambuesas (31 %) y las moras (28 %). El 76 % prefiere comer las bayas frescas, el 19 % las usa como aderezo y el 5 % las incorpora a sus comidas.