Las lecciones más importantes que han aprendido los dueños de perros

Los dueños de perros afirman que la paciencia y la constancia son fundamentales para moldear el buen comportamiento de sus mascotas.

Una nueva encuesta realizada por Darwin’s Pet Food y Talker Research de 2.000 dueños de perros reveló que aquellos con más de 10 años de experiencia señalaron que el consejo más importante es “ten paciencia, los perros perciben tu energía” (39 %).

Otros consejos útiles incluyeron mantener la paciencia durante el adiestramiento (36 %), reconocer que la constancia importa más que la perfección (29 %) y creer que el ejercicio regular puede resolver muchos problemas de comportamiento (23 %).

Los hábitos diarios fueron considerados cruciales para criar a un perro bien equilibrado. Los dueños experimentados señalaron la importancia del ejercicio regular, los horarios de alimentación constantes, el tiempo dedicado a fortalecer el vínculo afectivo y la socialización con otros perros.

Los hábitos alimenticios también desempeñan un papel fundamental en el comportamiento de una mascota. El 51 % de los dueños experimentados dijeron que los ingredientes de alta calidad son lo más importante.

Mirando hacia atrás, el 38 % señaló que alimentar a sus perros siguiendo un horario regular marcó una gran diferencia, y el 34 % indicó que reducir el consumo de comida humana o de sobras mejoró el comportamiento de sus mascotas.

Para los dueños primerizos, los dueños experimentados enfatizan la importancia de establecer buenos hábitos desde el principio.

El 37 % afirma que no todos los alimentos para perros son iguales, mientras que el 35 % destaca la importancia de la hidratación y de comenzar con una alimentación de mayor calidad desde el primer momento, reforzando la idea de que las rutinas constantes y las decisiones inteligentes pueden tener un impacto duradero en el comportamiento de un perro.

“Los dueños de perros experimentados suelen aprender que los momentos pequeños y repetibles son los que más importan”, dijo Paul Hagenson, portavoz de Darwin’s Pet Food. “El movimiento regular, las rutinas predecibles y el tiempo dedicado intencionadamente a fortalecer el vínculo afectivo ayudan a que los perros se sientan seguros y esa sensación de estabilidad puede moldear su comportamiento tanto como lo hace el adiestramiento”.