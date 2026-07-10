La mitad de los aficionados al fútbol faltan al trabajo para ver los partidos

¿Crees que podrías anotar un gol de penal en el Mundial frente a un portero profesional? Uno de cada cuatro estadounidenses cree que sí.

Esos son los resultados de una encuesta realizada por Talker Research a 2.000 personas, en la cual el 28 % siente que podría anotar un gol si llegara el momento.

Y ahora que varias selecciones importantes ya han quedado eliminadas, resulta que tantos creen que podrían mantener la calma.

La encuesta midió la pasión de Estados Unidos por el Mundial y casi la mitad de los aficionados al fútbol que trabajan confesaron que faltarían a sus empleos para ver los partidos.

Con la competencia en su punto más alto, la fiebre mundialista ha atrapado a muchos, incluso cuando los partidos coinciden con el horario laboral.

Una cuarta parte de los empleados (26 %) ha faltado al trabajo al menos una o dos veces. Mientras tanto, el 14 % afirmó que el Mundial es su prioridad absoluta y ha visto varios partidos en horas de trabajo a lo largo del torneo.

Sin embargo, el interés inicial en la competencia era variado. El 52 % de los encuestados no tenía interés en ver ninguno de los partidos. Un tercio (32 %) siempre planeó seguir los partidos de manera intermitente o ver únicamente los juegos donde participara la selección de Estados Unidos.

Por otro lado, el 12 % aseguró que intenta ver todo lo que puede, y un 4 % de fanáticos afirmó que habrá visto cada uno de los partidos de todo el torneo antes de que el ganador levante el trofeo el 19 de julio.

Si alguien logra ver absolutamente todos los partidos del mundial, acumulará 72 juegos de la fase de grupos y 32 de la ronda de eliminación directa, incluyendo las semifinales y la gran final. Eso equivale a 9.360 minutos de fútbol, lo que representa 156 horas o casi 20 jornadas laborales completas, y eso sin contar los tiempos extra y los penales.

Aun así, gracias al impacto del mundial, el futuro del fútbol en Estados Unidos parece prometedor, ya que las generaciones más jóvenes muestran una mayor tendencia a sintonizar el torneo.

Solo el 36 % de la generación Z dijo que no vería ningún partido, frente al 64 % de los baby boomers.