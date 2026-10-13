Cómo los amigos que saben de finanzas pueden ahorrarte mucho dinero

Tener un amigo que sepa de finanzas te ahorra unos $500 al año, según una nueva encuesta.

La encuesta de 2.000 estadounidenses encontró que la persona promedio calcula que ahorra unos $482,10 al seguir el consejo de un amigo, y uno de cada siete ha ahorrado más de $800.

Por eso, el 35 % cree que todo grupo de amigos necesita un “gurú financiero”.

Encargado porTaxSlayer Pro y realizado por Talker Research, el estudio encontró que casi un tercio de quienes tienen un amigo “experto en finanzas” lo consulta todo el tiempo (31 %).

Para uno de cada seis, los papeles se invierten: ellos son el amigo que sabe de finanzas en su círculo social.

La generación Z es la que más recurre a este rol (59 %), y al 35 % le gustaría que sus amigos le pidieran consejo aún más seguido.

Quienes han aconsejado a sus amigos lo han hecho sobre cómo mejorar el puntaje de crédito (35 %), cómo declarar impuestos (31 %) y cómo invertir (30 %).

De hecho, el 42 % se siente tan seguro de sus consejos que consideraría “volverse profesional” y dedicarse a preparar declaraciones de impuestos para otras personas.

“La meta de convertirse en preparador de impuestos profesional puede ser más alcanzable de lo que muchos creen”, dijo Richard Marshall, director de ventas de TaxSlayer Pro.

“Las herramientas y la capacitación adecuadas pueden ayudarte a desarrollar habilidades prácticas sin seguir el camino tradicional de una carrera universitaria de cuatro años”.