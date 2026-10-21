La ‘deriva de la jubilación’ afecta a uno de cada tres estadounidenses: encuesta

Uno de cada tres estadounidenses podría sufrir la “deriva de la jubilación”: cuando los ahorros para el retiro se fragmentan y se vuelven más complicados de manejar con cada cambio de empleo.

Una encuesta realizada por Empower y Talker Research de 2.005 adultos encontró que el 84 % ha cambiado de empleador al menos una vez en su carrera y el 39 % tiene sus ahorros de jubilación repartidos entre varios empleadores, lo que dificulta darles seguimiento.

Los más jóvenes (el 50 % de la generación y el 45 % de los millennials) son quienes más pierden el rastro de los ahorros de empleos anteriores en comparación con el 30 % de la generación X y el 14 % de los baby boomers.

El 54 % coincide en que tener ahorros en varias cuentas dificulta planificar la jubilación, y el 40 % teme perder el rastro de su plan de retiro a lo largo de su carrera. Para el 45 %, manejar estos ahorros se complica cada vez que cambia de trabajo, aunque el 85 % cree que dejar un empleo no debería significar empezar de cero.

“Cambiar de trabajo es parte normal de una carrera, pero nuestra vida financiera no siempre hace la transición con la misma facilidad”, dijo Jane Bartosik, vicepresidenta sénior de soluciones patrimoniales de Empower. “Decidir qué hacer con el 401(k) de un empleador anterior puede pasar a un segundo plano cuando empiezas un nuevo trabajo”.

Muchos posponen el trámite: el 57 % tiende a aplazar tareas financieras que parecen complicadas (69 % de la generación Z), y el 47 % ha retrasado acciones como transferir sus fondos a una nueva cuenta porque le resultaba abrumador, incluyendo el 58 % de la generación Z y el 57 % de los millennials.

El 54 % encuentra la planificación de la jubilación más confusa que otras áreas de sus finanzas personales.

Tener los ahorros organizados da tranquilidad al 84 % y sensación de control al 83 % cuando están en un solo lugar.

El 76 % actuaría más rápido con una guía clara paso a paso, y el 63 % cree que la IA y las herramientas digitales pueden facilitarles la planificación.