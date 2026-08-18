"Flores que necesitan un jardín": un mensaje que ayudó a una jardinera a alcanzar su sueño

Cuando Marisa Mender-Franklin recorre cualquiera de las nueve granjas de flores que dirige en Memphis, Tennessee, la primera palabra que viene a su mente es gratitud. En parte por las flores y las abejas, pero, sobre todo, por el apoyo de sus vecinos.

Eso se debe a que varios miembros de su grupo local de Facebook Buy Nothing (No compres nada) compartieron con ella sus patios y jardines que no usaban, lo que le permitió cumplir su sueño de tener una floristería y trabajar como agricultora urbana de flores.

“Nada de esto sería posible sin una comunidad inmensamente solidaria”, señaló.

"Flores que necesitan un jardín", la publicación que lo cambió todo

En 2020, en el punto álgido de la pandemia de COVID-19, Mender-Franklin era maestra y estaba planificando su boda.

“Pensé que sería divertido cultivar y diseñar mis propias flores para la boda”, comentó. Así que ella, que había sido jardinera durante toda su vida, sembró “cada centímetro cuadrado” del pequeño patio delantero de la casa alquilada donde vivía con semillas y añadió macetas a lo largo del sendero y en el porche.

La experiencia reforzó su sueño de trabajar con flores, explicó, “pero no tenía tierra propia ni un camino para llegar a tenerla”.

Como integrante del grupo Buy Nothing, había notado que los miembros ofrecían muebles no deseados, artículos del hogar y otros objetos gratis a personas que los necesitaban.

“Alguien una vez publicó que buscaba una trompa francesa para su hijo y, en seis horas, ya tenía una”, relató. “Si el grupo puede hacer eso”, razonó, “entonces seguro que hay alguien que tiene un jardín que no puede usar y me dejaría cultivar flores allí”.

En su publicación, expresó su deseo de cultivar y vender flores, y prometió ser una buena inquilina y proporcionar al propietario ramos semanales. “En 5 minutos, mi teléfono empezó a sonar sin parar”, contó. En una semana, había recibido 40 ofertas de lugares gratuitos para cultivar flores.

El primer año, en 2021, Mender-Franklin eligió cuatro parcelas. Varios miembros del grupo en línea empezaron a dejar cartón y jarrones en su porche.

“La gente incluso se ofreció como voluntaria para ayudar a deshierbar o plantar”, afirmó.

Hoy, dirige su negocio de flores a tiempo completo. Es propietaria de la floristería Midtown Bramble and Bloom, supervisa las nueve parcelas de cultivo de distintos tamaños y emplea a 10 personas. El año pasado, el negocio realizó 57 talleres y proporcionó arreglos florales para 44 bodas y grandes eventos.

La inspiración fue una jardinera canadiense

Mender-Franklin dijo que conoce situaciones similares de intercambio de terrenos en otras ciudades. Se inspiró en el ejemplo de Sarah Nixon, quien, de 2001 a 2021, plantó flores en los patios de sus vecinos en Toronto y vendió suscripciones semanales de cubetas de flores y arreglos. Nixon también vendía flores en mercados de agricultores y en una tienda de comestibles especializada, y proporcionaba flores para bodas.

Nixon inició su negocio, My Luscious Backyard, de manera analógica, dejando cartas de presentación en los buzones de sus vecinos en las que proponía el trueque del uso de la tierra a cambio del cuidado de sus jardines.

“Estaba obsesionada con cultivar flores para mi propio disfrute, y mi propio patio trasero estaba lleno”, señaló Nixon. “Pero noté que algunos de mis vecinos cortaban el césped a regañadientes y parecía que no usaban sus propiedades”.

Los acuerdos pueden ser beneficiosos para ambas partes

En Memphis, el equipo de Mender-Franklin transformó los céspedes y jardines descuidados en canteros e hileras de flores. Además de los ramos y otras ventajas, los propietarios pueden disfrutar de jardines floridos sin la responsabilidad de mantenerlos.

Los acuerdos se formalizan con contratos de arrendamiento donde se detalla todo, desde los límites hasta los costos del agua.

Karen Golightly, propietaria de una de las parcelas originales de Mender-Franklin, dijo que no lo dudó cuando vio la publicación en el grupo Buy Nothing. Los ramos semanales que recibe son preciosos, comentó, “pero el mayor beneficio es que me creó una comunidad”.

“Tenemos un paseo de jardines en el vecindario, y he llegado a conocer a otros vecinos y jardineros que de otro modo no conocería. Y, por supuesto, también está el personal de Marisa, y Marisa misma”, explicó Golightly.

Una de las primeras parcelas en las que trabajó Mender-Franklin no tenía una fuente de agua. Se ofreció a pagarle al propietario de al lado para que extendiera una línea de agua desde su grifo y él, que era jardinero, se la instaló.

“A la gente le gusta ayudar a que los sueños se hagan realidad. Es esa sensación de conexión la que todos necesitamos de verdad”, afirmó. “Muy a menudo, cuando hablamos de comunidad, lo vemos en términos de ayudar a otras personas. Y olvidamos que formar parte de una comunidad en igualdad significa que también tienes que pedir ayuda”.

Para retribuir, Mender-Franklin lanzó el programa Flowers for Good, que dona flores a organizaciones locales, escuelas y entidades benéficas. Su tienda tiene una biblioteca gratuita de semillas para hortalizas y flores silvestres nativas.

“Es un regalo para la comunidad que su tierra se convierta en una granja”, afirmó Nixon. “Y todos los polinizadores, aves y fauna silvestre cambian el área”.

“También es mucho trabajo”, añadió.

Mender-Franklin lo sabe. “Funcionamos gracias a la comunidad”, expresó. “Bueno, la comunidad y LaCroix y una fe desbordada en nuestra capacidad para resolverlo”.

Cómo iniciar una red de intercambio de terrenos

Si tus flores u hortalizas están en busca de un jardín, estos recursos en línea pueden resultarte útiles:

Los grupos regionales y locales de jardinería y los grupos de trueque en redes sociales pueden conectar a vecinos dispuestos a compartir herramientas, cosechas o bancales.

Servicios de emparejamiento como Shared Earth y My Gardens Spot conectan a quienes buscan tierra para cultivar o hacer jardinería con propietarios que desean compartir su propiedad.

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Kristin M. Hall contribuyó a este reportaje desde Memphis, Tennessee.

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Jessica Damiano escribe columnas semanales de jardinería para The Associated Press. Publica el boletín Weekly Dirt Newsletter.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.