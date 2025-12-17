Arlene Silver denunció que alguien la acosa por Malibú, donde vive con su marido, Dick Van Dyke.

La maquilladora, de 54 años, expresó su preocupación por la seguridad en una transmisión en vivo de Instagram el martes, señalando que ese día no fue a su clase habitual de yoga.

“Hay alguien como que me acosa por Malibú. Ni siquiera me siento cómoda saliendo”, dijo a sus seguidores.

Silver explicó que el acosador masculino, al que no identificó, estuvo “rondando todo el asunto de Dick Van Dyke”, en referencia a las recientes entrevistas de su marido sobre su nuevo documental, Dick Van Dyke 100th Celebration.

Aunque Silver señaló que “dijo algo” al acosador —que al parecer lleva siguiéndola un par de meses—, ofreció pocos detalles sobre el encuentro y explicó que no quería ”prestarle atención”.

La mujer de Dick Van Dyke, Arlene Silver, dice que hay alguien acosándola en Malibú ( Getty Images )

Y agregó: “Esperemos que se vaya, o tendré que pedirle a un guardaespaldas que me acompañe a mi clase de yoga. ¿En serio?”

También señaló que su marido quiso intervenir para protegerla y explicó: “Dick me dijo: ‘Voy a ir allí contigo’. Y eso es probablemente lo que [el acosador] quiere para empezar, así que no creo que eso ayude”.

Sin embargo, más adelante en el vídeo, dice que cuando se enfrentó recientemente al acosador, este le dijo que “solo la saludaba”, a lo que ella respondió: “No, no estás haciendo eso. Lárgate”.

“Creo que voy a avisar a la policía, porque la policía está enfrente del lugar donde hago yoga”, continuó. “Voy a quedarme en mi comunidad cerrada hasta que averigüe cómo manejar esto. Es un asqueroso y está haciendo cosas muy raras. Este comportamiento es muy preocupante. No me siento cómoda. Dick tampoco”.

Dice que la situación es especialmente difícil porque la clase de yoga es el único momento que tiene para sí misma, lejos de su marido, que acaba de cumplir 100 años.

“Mi clase de yoga es la única hora que dejo a Dick”, añade. “No tengo a nadie aquí. Vivo en Malibú. Es un lugar aislado. Estoy mucho a solas con Dick. Soy su única cuidadora. A esta hora voy a hacer yoga y hay alguien en casa [con Dick]”.

La pareja se cruzó por primera vez en los Screen Actors Guild Awards de 2006, donde Silver estaba trabajando y Van Dyke apareció durante la ceremonia. A pesar de su diferencia de edad de 46 años —él tenía 81 y ella 35—, no comenzaron una relación hasta después de que la pareja de Van Dyke durante muchos años, Michelle Triola Marvin, murió de cáncer de pulmón en 2009.

La estrella de Mary Poppins celebró su 100 cumpleaños el 13 de diciembre con su familia y amigos durante una fiesta en su casa de Malibú. Silver también encabezó un baile multitudinario que tuvo un popurrí de canciones de Van Dyke.

“Todo fue perfecto”, declaró a People. “Y estaba tan contento. Su cara, me encanta que tenga esa cara”.

Sin embargo, Silver reconoció más tarde que tenía sentimientos complicados sobre el fin de semana de celebración, después de que el director Rob Reiner y su esposa Michele fueron encontrados muertos en su casa de Los Ángeles el domingo.

“Un fin de semana tan raro, maravilloso y horrible”, dijo Silver en un directo de Instagram el lunes. “No puedo no hablar de esta situación horrible. El cumpleaños de Dick fue tan asombroso, exageradamente hermoso. Me sentí aliviado y feliz y todo eso, y entonces ocurrió esto ayer”.

Traducción de Olivia Gorsin