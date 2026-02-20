El mes sagrado del ramadán comienza el 17 de febrero, marcando así el comienzo de un mes en el que los musulmanes encontrarán un sentido de paz, curación espiritual y probar su fuerza y devoción a Dios.

Los musulmanes se reúnen en oración, lectura coránica y atención plena para aprovechar al máximo un mes de ayuno.

El Ramadán se celebra de muchas maneras diferentes en todo el mundo para marcar la ocasión especial, desde reuniones de iftar (la apertura del ayuno), hasta decoraciones para el hogar y comidas tradicionales, para marcar su llegada.

El ayuno comienza justo después del amanecer, antes de la cual los musulmanes toman una comida modesta conocida como “suhur”, y termina después de la puesta del sol, conocida como “iftar”. Entre estas comidas, aquellos que participan en el ayuno no consumirán nada, ni siquiera agua.

En 2026, se espera que el Ramadán comience el martes 17 de febrero y finalice el jueves 19 de marzo. Comienza con el avistamiento de la luna creciente, que suele aparecer una noche después de la luna nueva.

Pero, ¿cómo debes saludar a alguien que observa el mes sagrado? Aquí está todo lo que necesita saber.

¿Por qué los musulmanes celebran el Ramadán?

El Ramadán es el noveno mes del calendario islámico y cambia cada año de acuerdo con la Luna.

Antes de que comience el mes de ayuno, los musulmanes de todo el mundo se preparan y esperan a que el comité saudí de observación de la luna o su mezquita local anuncie la llegada del Ramadán.

El Ramadán es una parte esencial de la fe islámica y se cree que es el mes en el que el Sagrado Corán se reveló por primera vez al Profeta Muhammad (P.B.).

¿Cómo ayunan los musulmanes?

El proceso de ayuno es entre el amanecer y el ocaso y es un signo de lealtad a la fe islámica, lo que significa que los musulmanes deben abstenerse de comer y beber, y sí, ni siquiera de agua.

Muchos musulmanes ayunan como un recordatorio para ser pacientes, aprender autodisciplina y desarrollar una comprensión de aquellos que sufren en todo el mundo.

Entre muchos otros, el Ramadán es también uno de los cinco pilares del Islam. Los pilares son prácticas clave que los musulmanes están obligados a cumplir a lo largo de su vida.

¿Quién está exento del ayuno?

No se permite ayunar a quienes padecen una enfermedad mental o física.

Las mujeres embarazadas que están amamantando y las mujeres que están menstruando también están exentas. Así como viajeros, y niños que aún no han llegado a la pubertad.

¿Cómo se debe desear a alguien un “Feliz Ramadán”?

Un dicho familiar para muchos musulmanes de todo el mundo es ‘Ramadan Mubarak’ que simplemente significa “bendito Ramadán”. Otro término comúnmente utilizado es ‘Ramadan Kareem’, que se traduce como “generoso Ramadán”, ambos términos son de origen árabe.

Estas son algunas de las formas en que muchos musulmanes dan la bienvenida al mes de ayuno entre familiares, amigos y vecinos, y se usa mucho durante el mes de ayuno, cuando saludan a las personas por primera vez.

‘Ramzan’, que es una palabra parsi y proviene de raíces persas, también se usa a menudo en todo el mundo, principalmente en países como India y Pakistán.

Si tiene colegas, amigos o vecinos musulmanes, la forma más sencilla de desearles un ‘Feliz Ramadán’ es diciendo, ‘Ramadan Mubarak’ o ‘Ramadán Kareem’.

¡Feliz ayuno y Ramadán Mubarak para los musulmanes de todo el mundo!

Traducción de Jennifer Adcock Treviño