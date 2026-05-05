Restaurantes celebran la auténtica cultura e historia mexicanas este Cinco de Mayo

Nayomie Mendoza se ha acostumbrado a cómo se celebra el Cinco de Mayo en Estados Unidos: las bandejas de tacos, las jarras de margaritas y los sonidos jubilosos de las bandas de mariachis.

Ella forma parte de un grupo de dueños de negocios mexico-estadounidenses que han alzado más la voz para que también se reconozca la historia de México y el significado de la festividad, como una manera de combatir los sentimientos antiinmigrantes en medio del endurecimiento de las redadas migratorias contra comunidades latinas.

Mendoza, dueña de Cuernavaca’s Grill en Los Ángeles, comentó que prefiere una celebración que refleje “todo lo que como comunidad estamos soportando hoy”. Por eso, Mendoza organizará festejos del Cinco de Mayo en su restaurante que, además de mariachi tradicional y comida mexicana, incluirán un reconocimiento a la perseverancia de México frente a los franceses en la Batalla de Puebla hace más de 160 años.

“Con sólo ver cuánto hicieron con muy pocos recursos”, expresó. “Eso simplemente mostró resiliencia. Así que, en el Cinco de Mayo, siempre lo convertimos en un testimonio de nuestra resiliencia”.

Los dueños de restaurantes no son los primeros líderes comunitarios latinos en reivindicar el Cinco de Mayo en Estados Unidos — alejándose de una visión simplificada de la cultura mexicana para destacar la historia y la comunidad. Este año, las celebraciones están adoptando de manera notable la cultura tradicional mexicana y se enfocan en la preservación, señaló Sehila Mota Casper, directora de Latinos in Heritage Conservation.

“Estos son momentos increíbles de educación y de intercambio de conocimientos", afirmó Motos Casper. "Cuanto más educamos, cuanto más conocimiento compartimos, mejor comunidad y mejores personas nos volvemos”.

Los restaurantes recalcan la autenticidad frente a los tragos de tequila

Las empresas de propietarios hispanos representaron el 8,4% de los 5,9 millones de empleadores en Estados Unidos en 2024, según la encuesta anual de empresas de la Oficina del Censo. Además, el mes pasado fueron aproximadamente el 18% de todos los negocios de restaurantes en Estados Unidos, de acuerdo con la Asociación Nacional de Restaurantes, que utiliza datos del censo.

Los fiesteros en Estados Unidos que esperan abarrotar restaurantes y echarse tragos de tequila podrían encontrar opciones más sanas y planificadas con intención, indicó Raul Luis, dueño del restaurante mexicano Birrieria Chalio, con locales en Los Ángeles y Fort Worth, Texas. En el Cinco de Mayo, quiere que sus clientes coman y beban los tipos de “guisados” — estofados o guisos tradicionales mexicanos que se sirven como relleno de tacos— que uno comería cuando lo invitan a la casa de una familia mexicana.

La cocina tradicional, bien hecha, hará que los clientes regresen aunque no sean hispanos, sostuvo Luis.

“Es la oportunidad definitiva para que los restaurantes aprovechen ese momento, los atraigan y los seduzcan con comida mexicana auténtica”, dijo Luis.

Qué celebra el Cinco de Mayo

El Cinco de Mayo conmemora el aniversario de la victoria de 1862 de las tropas mexicanas sobre las fuerzas francesas invasoras en la Batalla de Puebla. El triunfo sobre tropas francesas mucho más numerosas y mejor equipadas fue un enorme impulso emocional para los soldados mexicanos liderados por el general Ignacio Zaragoza.

En México, cada año se realizan recreaciones históricas en la ciudad central de Puebla para conmemorar la victoria. Los participantes se visten como tropas mexicanas y francesas, y como zacapoaxtlas, el contingente indígena y campesino que ayudó a las tropas mexicanas a ganar.

En Estados Unidos, el 5 de mayo se considera un día para celebrar la cultura mexicano-estadounidense, con raíces que se remontan al siglo XIX en California. Los festejos suelen incluir desfiles, comida callejera, fiestas de barrio, competencias de mariachi y baile.

El ballet folclórico presenta bailarinas que giran con vestidos brillantes y con volantes y el cabello atado con lazos coloridos.

A menudo se confunde el día con el Día de la Independencia de México, que es el 16 de septiembre.

Activistas y académicos latinos dicen que esa desconexión en Estados Unidos se ve reforzada por la historia difusa del Cinco de Mayo y por un marketing que recurre a estereotipos como bigotes falsos y caídos y sombreros enormes y coloridos.

Un testimonio de la resiliencia mexicana

Desde que regresó a la Casa Blanca en 2025, el presidente Donald Trump ha seguido calificando a los inmigrantes mexicanos como criminales y miembros de pandillas, y las comunidades latinas han sido blanco de su dura estrategia ante la inmigración. Memes compartidos desde cuentas oficiales de redes sociales de la Casa Blanca perpetúan estereotipos negativos sobre los latinos, mientras que una iniciativa federal de “sólo inglés” y la prohibición de programas de diversidad, equidad e inclusión parecen apuntar a comunidades de color.

En conjunto, esto ha generado mucho miedo en las comunidades latinas.

Mendoza, la dueña del restaurante en Los Ángeles, manifestó que también es una época difícil para la industria hostelera debido al aumento de los costos. Pero, pese a todo, Cuernavaca’s Grill celebrará este año su 20º aniversario.

Como parte de los festejos del Cinco de Mayo del restaurante, invitará a los clientes a contribuir a una colecta de alimentos y juguetes destinada a apoyar a quienes están pasando dificultades en el entorno actual.

“Esto es un testimonio de nuestra resiliencia. Es un testimonio de nuestro trabajo duro", afirmó Mendoza. "Es orgullo para nuestra comunidad y para todo lo que hemos logrado”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.