Además de los regalos y los juguetes, el 6 de enero trae consigo la famosa rosca de reyes, que para muchos marca el fin de las fiestas de fin de año y la última de las reuniones familiares “para partir la rosca”. Pero, ¿de dónde surgió esta tradición y cuál es su significado?

La rosca de Reyes llegó a México junto con la conquista al igual que la creencia en los Reyes Magos y también fue un elemento clave en la evangelización de los nativos, debido a la carga simbólica que representan. Sin embargo, esta tradición tuvo su origen en la fiesta pagana de Saturno, que se celebraba en Roma con una especie de carnaval lleno de excesos en la que se permitía prácticamente todo.

En esta fiesta se presentaba un sacrificio a Saturno y se preparaba un banquete público, en el que se intercambiaban regalos y se daba permiso a los plebeyos de ocupar el lugar de los cortesanos. Era tal la fiesta que Catulo, un poeta romano, lo consideró “el mejor de los días”. En esta fiesta, además era costumbre esconder una habichuela o haba en el pan y quien la encontrara era considerado “rey” por un día.

Ya en la España medieval, este rey pasó a ser el “Rey de los inocentes”, es decir, el rey del mundo al revés, impune para hacer bromas y cometer abusos hasta el fin de ese día.

Cuando el catolicismo se impuso en Europa occidental e hizo coincidir las fiestas de Navidad para cambiar el desenfreno de los Saturnales por la solemnidad del nacimiento de Jesús, mantuvo la costumbre de las bromas en el “Día de los inocentes” y del pan en conmemoración de los Reyes, en este caso, los Reyes Magos, cambiando el haba por un niño Jesús.

En México, la tradición se ha enriquecido a tal grado que se mantiene el récord de la rosca de Reyes más grande del mundo, impuesto por primera vez en el 2013, en el Zócalo de la Ciudad de México, con un peso aproximado de 9 mil 375 kilos; y roto en 2019 en Coahuila con una rosca que contenía 17 mil niños Dios; Yucatán alberga el récord del 2020 con una rosca de más de 3 mil metros de largo. Cada año, en la capital del país se organiza la “mega rosca”.

Antes, la rosca era adornada con acitrón, un producto desértico de múltiples propiedades, sin embargo, a partir del peligro de su extinción se cambió por rebanadas de ate.

¿Qué significado tiene la rosca de Reyes?

Aunque hoy tiene muchas variantes, este particular platillo conserva algunas características con todo y su significado:

Su forma elíptica o circular simboliza el amor de Dios, que no tiene principio ni fin.

Las frutas cristalizadas, que en su versión original adornan el pan, simulan las joyas o gracias de los Reyes, que se traducen en amor, paz y felicidad.

El niño, que antes era de porcelana, escondido en el pan, simboliza el tiempo en que Jesús tuvo que ser escondido por José y María de la crueldad de Herodes, que mandó matar a todos los menores de 2 años con tal de proteger su reinado.

Cuando a quien corta la rosca “le sale el niño”, tiene el compromiso de ser madrina o padrino de Jesús, por lo que tendrá que vestir a la figura que se haya utilizado en el nacimiento e invitar los tamales a la familia el 2 de febrero, Día de la Candelaria.

A lo largo de los años, la rosca de Reyes ha evolucionado y hoy se pueden encontrar diferentes recetas, algunas sin frutas cristalizadas, porque a los niños no les gustan; otras han sustituido al niño Jesús con personajes de series y películas como Grogu, el “baby Yoda”; o Spiderman. Algunas más tienen motivos deportivos, colores de equipos o relleno de crema de avellana, chocolate, nata o crema pastelera. Y, a pesar del desagrado de las autoridades católicas, se ha convertido en una estrategia mercadotécnica.