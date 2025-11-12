Trabajadores de temporada dependen de los sueldos navideños para subsistir

Tres de cada cinco empleados de temporada dependen de sus trabajos temporales para pagar sus facturas en los próximos meses.

Una nueva encuesta de 1.000 estadounidenses que actualmente tienen o planean tener un trabajo de temporada reveló que el 60 % depende de estos empleos temporales para cubrir gastos esenciales en los próximos meses.

En promedio, los encuestados dijeron que necesitan ganar $6.209 durante la temporada navideña solo para subsistir.

Los millennials parecen ser los más dependientes económicamente del trabajo de temporada: el 65 % afirma necesitar los ingresos adicionales para cubrir sus necesidades básicas, en comparación con solo el 41 % de los baby boomers.

Los millennials también aspiran a ganar más que cualquier otra generación, con un promedio de $7.258, mientras que los baby boomers esperan ganar alrededor de $3.277.

La encuesta realizada por Current y Talker Research muestra la creciente dependencia del empleo a corto plazo para afrontar el aumento del costo de vida y los gastos navideños. El 63 % de los trabajadores temporales afirmó estar preocupado por poder pagar todo lo necesario esta temporada.

Para muchos, estos trabajos son esenciales. El 39 % planea usar sus ganancias para comprar regalos para familiares y amigos y el 22 % quiere alegrar las fiestas para sus hijos.

Para algunos, el trabajo temporal es más que un ingreso extra: es su principal fuente de ingresos. El 26 % afirmó que su trabajo temporal es su único sueldo, y de ellos, el 21 % fue despedido a principios de este año.

El resto compagina estos trabajos temporales con empleos de tiempo completo (33 %) o de medio tiempo (26 %).

Al decidir qué trabajo temporal aceptar, los trabajadores indicaron que el salario (54 %) y la flexibilidad horaria (53 %) son sus mayores prioridades.

Los millennials se centraron más en el salario, con un 56 % que lo mencionó como su principal preocupación, mientras que el 55 % de los baby boomers valoró más la flexibilidad horaria.

A pesar de los beneficios que ofrecen estos empleos, la mayoría de los trabajadores temporales (58 %) desean no tener que buscar un trabajo adicional.

“Los empleos temporales son una fuente esencial de ingresos para millones de estadounidenses cada año”, afirmó Erin Bruehl, vicepresidenta de comunicaciones de Current. “Estos trabajadores mantienen nuestro país en funcionamiento durante una de las épocas más ajetreadas del año y dependen de estos empleos, ya sea en el comercio minorista, el reparto, la hostelería y otros sectores esenciales, para cubrir sus necesidades básicas o para que las fiestas sean más especiales. También es importante que cuenten con instituciones financieras en las que confiar para que puedan sacar el máximo provecho del dinero que tanto les ha costado ganar”.