Kim Kardashian no ocultó su frustración con los videntes que, según ella, le aseguraron que aprobaría el exigente examen de abogacía del estado de California.

La empresaria y estrella de reality mostró su indignación en un video publicado en TikTok, grabado durante la fiesta de cumpleaños número 70 de su madre, Kris Jenner, llena de celebridades.

“Solo les quiero decir que todos los malditos videntes con los que nos hemos reunido, y de quienes estamos obsesionados, son una completa basura”, expresó Kardashian, de 45 años, durante una llamada telefónica incluida en el video.

“Todos, quizá cuatro en total, me dijeron que iba a pasar el examen. Así que son unos mentirosos patológicos. No crean nada de lo que digan”.

En el video, Kardashian no aclara si los videntes le dijeron que aprobaría el examen en esta ocasión o en algún momento futuro.

Kim Kardashian lanzó una furiosa diatriba contra los videntes que le aseguraron que aprobaría el examen de abogacía

Tras seis años de esfuerzo —incluidos cuatro intentos para aprobar el “baby bar” (un examen que deben rendir ciertos estudiantes de derecho en el estado de California)— Kim Kardashian se vio obligada a pausar temporalmente su sueño de convertirse en abogada luego de reprobar su primer intento en el examen estatal.

“No soy abogada todavía, solo interpreto a una muy bien vestida en televisión”, escribió el sábado en su historia de Instagram, en referencia a su reciente debut actoral en el drama legal Todo vale de Ryan Murphy, duramente criticado por la prensa especializada.

“A seis años de haber iniciado este camino legal, sigo completamente comprometida hasta que apruebe el examen. Sin atajos, sin rendirme —solo más estudio y aún más determinación”.

“Gracias a todos los que me han apoyado y animado en este recorrido,” agregó. “No alcanzar la meta no es fracasar: es gasolina. Estuve tan cerca de aprobar el examen, que eso solo me impulsa más. ¡Vamos con todo!”.

Kardashian, de 45 años, interpreta a una abogada de divorcios en el drama legal 'Todo vale'

Kardashian no reveló cuándo planea volver a presentar el examen. El próximo examen de abogacía en California está programado para febrero.

La empresaria eligió un camino poco convencional hacia el mundo del derecho: en 2018 comenzó a estudiar bajo la tutela de un abogado, como parte de un programa de aprendizaje alternativo a la escuela de leyes.

En 2018, Kardashian intercedió ante el entonces presidente Donald Trump para solicitar clemencia a favor de Alice Marie Johnson, quien enfrentaba una condena de cadena perpetua por un delito no violento relacionado con drogas. La sentencia de Johnson fue conmutada y, en 2020, recibió un indulto presidencial que permitió su liberación.

La semana pasada, Kardashian descartó dedicarse al derecho de familia, como lo hace su personaje en Todo vale, y afirmó que le interesa mucho más el trabajo en justicia penal y reforma legal, una línea que coincide con su historial de activismo.

Traducción de Leticia Zampedri