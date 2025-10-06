El Nobel de Medicina premia a tres científicos por su trabajo sobre la tolerancia inmune periférica

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina el lunes por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmune periférica.

La tolerancia inmune periférica es una de las formas en que el cuerpo ayuda a mantener el sistema inmunológico en equilibrio y evita que ataque sus propios tejidos en lugar de a los invasores externos.

El galardón de medicina es el primero en hacerse público y fue anunciado por un panel en el Instituto Karolinska en Estocolmo.

El premio del año pasado fue compartido por los estadounidenses Victor Ambros y Gary Ruvkun por su descubrimiento del microARN, diminutos fragmentos de material genético que actúan como interruptores dentro de las células, ayudando a controlar lo que hacen las células y cuándo lo hacen.

Los anuncios del Nobel continúan con el premio de física el martes, el de química el miércoles y el de literatura el jueves. El Nobel de la Paz se anunciará el viernes y el Nobel de Economía el 13 de octubre.

La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel, quien fundó los premios. Nobel fue un rico industrial sueco e inventor de la dinamita. Murió en 1896.

___

Dazio informó desde Berlín.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.