Cómo deshacerte de las arañas en tu hogar: siete consejos de los expertos

Las arañas generan sensaciones intensas, mientras algunas personas se maravillan con la belleza de sus telas, otras se estremecen al verlas e intentan desesperadamente deshacerse de ellas.

Para los que no son aracnofóbicos, es difícil entender por qué tanta gente no soporta las arañas. Son diminutas (incluso las grandes arañas domésticas británicas tienen una envergadura de sólo 6-7 cm) y es muy poco probable que te hagan daño.

El Dr. Geoff Oxford, experto y entusiasta de las arañas, secretario honorario de la Sociedad Aracnológica Británica (britishspiders.org.uk), explica que sólo una docena de las 670 especies de arañas británicas tienen mandíbulas lo suficientemente potentes como para romper la piel humana y, potencialmente, inyectar veneno. Pero subraya que no son agresivas con los humanos y que sólo intentan morder como último recurso, e incluso entonces, la mayoría de las mordeduras de araña autentificadas producen poca o ninguna reacción.

Oxford dice que la razón por la que estamos viendo más arañas en nuestros hogares en este momento es porque el otoño es cuando alcanzan la madurez y salen de sus escondites, detrás de los muebles y en las grietas y hendiduras, para buscar pareja.

Para él, esto es algo bueno y las arañas tienen un valor incalculable, entre otras cosas porque realizan la vital tarea de comerse las hordas de bichos que no queremos en nuestra casa.

“Las arañas son un gran insecticida natural y sirven de alimento a muchos otros organismos: mamíferos, reptiles, anfibios, insectos depredadores y aves”, afirma Oxford. “Su veneno se está investigando cada vez más como fuente de insecticidas naturales, y su seda puede utilizarse en medicina, por ejemplo como andamiaje de articulaciones artificiales. Y ni que decir de la belleza estética de las propias arañas y sus telas”.

¿Aún no estás convencido? Para los que no quieren o temen a las arañas, hay muchas teorías sobre cómo persuadirlas para que se vayan de casa, y desde luego no es aplastándolas, porque eso es cruel e innecesario. Las teorías de Kinder se centran a menudo en que las arañas evitan ciertos olores, especialmente los cítricos.

Pero, ¿funcionan? Hemos preguntado al experto en diseño de baños George Holland, de Victorian Plumbing (victorianplumbing.co.uk), y a Oxford por sus ideas (a menudo opuestas) sobre cómo animar a las arañas a marcharse a otro lugar. Esto es lo que hemos descubierto.

1. Hacer tu propio spray anti arañas

Holland afirma que el ingrediente natural clave para mantener a las arañas alejadas del cuarto de baño y de la casa son los cítricos, y señala que, aunque los supermercados venden un repelente de arañas ya preparado, es mucho más barato y fácil hacer uno propio, mezclando unas 20 gotas de zumo de un cítrico como el limón o la lima, o de aceites esenciales como el del árbol del té, la lavanda, la menta o la canela, con agua en una botella pulverizadora. A continuación, rocía las esquinas del baño o cualquier zona húmeda que pueda atraer a las arañas, aconseja.

“Tomarse dos minutos para hacer tu propio espray utilizando un cítrico como el limón es más barato, eficaz y hace que tu baño huela de maravilla”, dice Holland.

Pero Oxford afirma que no hay pruebas de que esto funcione. “No hay nada de malo en hacerlo, pero no hay absolutamente ninguna prueba de que éste o cualquier otro ‘remedio’, por ejemplo, el extracto de caracolas, repela a las arañas”.

2. Sacarlas en un vaso

Oxford menciona que si alguien realmente quiere eliminar una araña, la mejor manera de hacerlo es simplemente poner un vaso sobre ella, deslizar un trozo de tarjeta entre la superficie y el vaso para atrapar a la araña dentro, y luego dejar que la araña salga al exterior a cierta distancia de la casa.

Pero advierte: “La araña de patas largas y algunas otras especies sólo viven en interiores en Gran Bretaña y ponerlas en el exterior, especialmente en invierno, las matará casi con toda seguridad”.

3. Usar un masaje de cáscara de limón

“Este es uno de mis trucos favoritos”, dice Holland. “Frota con cáscara de limón en todo el alféizar de la ventana o cualquier lugar donde se posen las arañas, como detrás del inodoro o de los armarios. El cítrico las repelerá y dará a tu baño un agradable aroma”.

Aunque no discute el atractivo del aroma a limón resultante, Oxford reitera que no conoce ninguna prueba de que frotar la cáscara de limón actúe como repelente de arañas.

4. Sellar las grietas y aberturas alrededor de las ventanas y puertas

Holland comenta que las arañas tienen que entrar en nuestras casas de alguna manera, por lo que sellar cualquier grieta o abertura alrededor de las ventanas y puertas reducirá las posibilidades de una invasión inicial.

Oxford está de acuerdo en que esto reducirá las oportunidades de que las arañas hagan su hogar. “Reducir el número de grietas y hendiduras limitará los lugares en los que es probable que las arañas se instalen, aunque algunas, como las arañas de patas largas, no utilizan refugios de este tipo”, especifica.

5. Mantener las habitaciones limpias y ordenadas

Holland afirma que las arañas se esconden en rincones y espacios pequeños porque no les gusta estar al aire libre, por lo que mantener la casa desordenada y limpia puede ayudar a mantener a las arañas alejadas. “Conservar las habitaciones organizadas y limpias reducirá la posibilidad de que una araña monte una telaraña, y la limpieza eliminará el polvo y los pequeños insectos y partículas de comida que atraen a las arañas a su interior”, reitera.

Sin embargo, Oxford sostiene que, aunque tener una casa limpia y ordenada reducirá sin duda el número de nichos que pueden ocupar las arañas, no hay nada que sugiera que entren deliberadamente en las casas, y señala que se alimentan de presas vivas más que de partículas de comida. “No hay pruebas de que el polvo o las partículas de comida sirvan para atraer a las arañas al interior”, confirma.

6. Ambientadores/velas de citronela

Aunque es posible que quieras usar tu repelente casero para dirigirte a zonas específicas propensas a las arañas, para ayudar a mantenerlas alejadas de habitaciones enteras, Holland aconseja usar un ambientador o quemar una vela que contenga citronela, pero Oxford no está convencido, ya que dice que no conoce pruebas de que funcione.

7. Añadir plantas que repelan a las arañas

“Plantas como la menta, la hierba de limón o el eucalipto no sólo elevarán el interior de tu baño, sino que ayudarán a ahuyentar a las arañas, ya que odian este tipo de aromas”, sostiene Holland.

Sin embargo, Oxford señala: “no tengo constancia de que ninguna planta actúe como repelente de arañas al exudar un aroma. Algunas plantas, en los jardines, ciertamente ofrecen mejor soporte para las telas de araña que otras, pero no estamos hablando de eso”.

Y en cuanto al uso de la menta como repelente, Oxford precisa que varias especies de arañas, entre ellas la araña de jardín, suelen utilizar las hojas de las especies de menta como refugio en el que producir y custodiar sus sacos de huevos, aunque haya otras especies de plantas no aromáticas.