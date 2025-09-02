Demi Moore ha reflexionado sobre su papel como exesposa de Bruce Willis en medio de su diagnóstico de demencia.

En el episodio del martes del pódcast The Oprah Podcast, Oprah Winfrey habló con la actual esposa de Willis, Emma Heming Willis (47), sobre su nuevo libro, The Unexpected Journey: Finding Hope and Purpose on the Caregiving Path, que narra su experiencia como cuidadora del actor tras el diagnóstico de demencia frontotemporal (DFT).

Durante la conversación, Winfrey reprodujo otra entrevista con Moore —quien comparte tres hijas con Willis— en la que la estrella de La Sustancia expresaba su admiración por Heming Willis. “Siento mucha compasión por Emma”, dijo Moore, y continuó: “Ser la exesposa, aunque nuestra familia esté muy unida, es una posición interesante”.

“No hay una hoja de ruta sobre cómo afrontar esto. Emma ha sido la principal responsable de entender cómo manejar todo. Pero lo más hermoso que hizo —y ella habla de esto en el libro— fue reconocer la importancia que tiene para los cuidadores cuidarse a sí mismos. Realmente creo que ha hecho un trabajo magistral”, añadió la también actriz de Ghost, la sombra del amor.

Asimismo, Winfrey preguntó a Moore cómo sobrellevaba ver a Willis “sufrir esta enfermedad”.

Moore elogió la capacidad de Heming Willis (extrema derecha) para “entender cómo manejar” el complejo estado de salud de Willis ( Getty Images )

“Es difícil”, respondió Moore, y agregó: “Es duro ver a alguien que era tan vibrante, fuerte y determinado convertirse en esta otra versión de sí mismo”.

“Pero mi enfoque particular es, en primer lugar, que es muy importante aceptarlos tal como son en este momento. No esperes que se comporten como las personas que eran, o como quienes tú quisieras que fueran. Cuando logras eso, creo que es posible encontrar una dulzura increíble y algo que es suave, tierno y cariñoso. Quizá sea una experiencia más lúdica e infantil en cierto sentido, por lo mucho que hay que cuidarlos”.

La aparición de Heming Willis en el pódcast de Winfrey se produce después de que ella devolviera respondiera a los trols en Instagram que criticaron su decisión de trasladar al actor fuera de su casa familiar debido al progreso de su enfermedad.

“Con demasiada frecuencia, los cuidadores son juzgados rápida e injustamente por quienes no han vivido este viaje ni han estado en primera línea”, dijo entonces.

Aunque describió la decisión de trasladar a su esposo como la “más difícil”, Heming Willis añadió que esperaba que la juzgaran y criticaran, pero aún así compartió la actualización para “[crear] conexión y validación para quienes se enfrentan cada día a la realidad de cuidar a alguien”.

“Para eso comparto, y para poder establecer una conexión más profunda con una comunidad que entiende este viaje”, dijo.

Willis vive ahora con un equipo de atención a tiempo completo en una casa de una sola planta, ya que sus necesidades son cada vez más complejas e intensivas.

Traducción de Sara Pignatiello