¿Quién es Bettina Anderson, la prometida de Don Jr.? La socialité de Palm Beach que se casará con el hijo del presidente Trump

Según los informes, Donald Trump Jr. se casará con la socialité de Palm Beach, Bettina Anderson, en las Bahamas durante el fin de semana del Día de los Caídos.

El presidente Trump anunció el compromiso de su hijo con Anderson, de 39 años, en la Casa Blanca en diciembre.

Sin embargo, el jueves, en el Despacho Oval, el presidente dio a entender que tal vez no podría asistir a la ceremonia debido a sus compromisos laborales como comandante en jefe.

“Le gustaría que fuera”, dijo Trump. “Le dije: ‘Sabes, este no es un buen momento para mí. Tengo un asunto con Irán y otras cosas’”.

open image in gallery Don Jr. y Bettina Anderson llevan saliendo juntos unos dos años ( AFP/Getty )

Dos personas familiarizadas con la próxima boda de la pareja informaron a CNN que Anderson y Trump Jr. planean casarse en una pequeña isla.

Según las fuentes, la lista de invitados solo incluirá a la familia directa y a los amigos más cercanos de la pareja, y se espera que asistan menos de 50 personas.

CNN añadió que no se espera la asistencia del presidente, en parte debido al deseo de la pareja de celebrar una ceremonia privada, aunque se dice que los hermanos de Trump Jr. estarán entre los invitados.

open image in gallery Anderson, de 39 años, vive en West Palm Beach, Florida ( Getty )

Las especulaciones sobre el romance entre Anderson y Trump Jr. surgieron en septiembre de 2024 después de que la pareja fue vista tomada de la mano, a pesar de que el padre de cinco hijos no había cancelado públicamente su compromiso de seis años con la excomentarista política y embajadora de Estados Unidos en Grecia, Kimberly Guilfoyle.

Antes de su relación con Guilfoyle, de 57 años, Trump Jr. estuvo casado con la madre de sus cinco hijos, Vanessa Trump, quien desde entonces inició una relación con Tiger Woods.

Vanessa Trump anunció esta semana que le habían diagnosticado cáncer de mama.

open image in gallery Según se informa, la pareja tiene previsto casarse en las Bahamas durante el fin de semana del Día de los Caídos ( AFP/Getty )

¿Quién es Bettina Anderson?

Anderson se describió a sí misma como una “típica ama de casa” en su cuenta de Instagram, aunque sin “tareas domésticas, marido ni hijos”.

Según informa The New York Times, la socialité trabajó como modelo para revistas y es residente de Palm Beach de tercera generación.

Es hija del difunto Harry Loy Anderson Jr., quien se convirtió en el presidente de banco más joven del país a los 26 años y falleció en 2013.

Anderson trabajó para Paradise Fund, una organización benéfica que fundó con jóvenes filántropos para proteger el medio ambiente de Florida.

Después de que The Mail informó que Trump Jr. y Anderson habían sido vistos besándose en septiembre de 2024, la publicación informó en diciembre que la pareja fue vista tomada de la mano en Palm Beach.

open image in gallery Trump Jr. estuvo comprometido anteriormente con Kimberly Guilfoyle ( Getty )

En aquel momento, Trump Jr. no había roto públicamente su compromiso con Guilfoyle.

Más tarde ese mismo año, Trump Jr. declaró a Page Six que él y Guilfoyle “siempre mantendrán un vínculo especial”. Añadió que no podría estar “más orgulloso” de su expareja y del “importante papel que seguirá desempeñando en el gobierno mi padre” como embajadora en Grecia.

En enero de 2025, Anderson y Trump Jr. asistieron juntos a los actos de investidura del presidente recién reelegido. Desde entonces, realizaron numerosas apariciones públicas juntos.

Traducción de Olivia Gorsin