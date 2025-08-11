¿Cuántas veces a la semana los trabajadores se olvidan de almorzar?

Más de la mitad de los estadounidenses que trabajan se olvidan de almorzar para ser más productivos.

Entre 2.000 adultos empleados, incluyendo 1.000 padres trabajadores con hijos en edad escolar, el 55 % afirmó renunciar a almorzar en días ocupados para ser más productivos.

En promedio, los encuestados olvidan almorzar por completo dos días laborables a la semana, según una encuesta realizada de Carl Buddig y Talker Research.

El olvido es tan común que el 43 % recurre a recordatorios para acordarse de almorzar, siendo las mujeres más propensas a necesitar ese empujón que los hombres (63 % en comparación con el 48 %).

Si bien el 63 % de los estadounidenses que trabajan afirman comer un almuerzo completo casi todos los días, el 37 % admite que termina picando algo en lugar de sentarse a comer.

Algunos trabajadores intentan realizar varias tareas a la vez; el 13 % come y trabaja al mismo tiempo en lugar de tomar un descanso. Los hombres son más propensos que las mujeres a tomarse un descanso para almorzar (91 % en comparación con el 85 %).

El 33 % de los estadounidenses empleados afirman que suelen almorzar en su escritorio o puesto de trabajo. Los trabajadores remotos son los más propensos a hacerlo (41 %), seguidos de los trabajadores híbridos (38 %) y los empleados presenciales (28 %).

El almuerzo suele ser a las 12:48 p.m., y los trabajadores solo dedican un promedio de 35 minutos a comer.

Incluso quienes hacen una pausa para almorzar suelen mantenerse ocupados. El 43 % de los trabajadores realizan varias tareas a la vez mientras comen, y las mujeres, una vez más, lideran este hábito con respecto a los hombres (51 % en comparación con el 33 %).

Realizar varias tareas a la vez durante el almuerzo incluye consultar las redes sociales (70 %), enviar mensajes de textos (64 %) y hacer llamadas telefónicas (55 %), a pesar de que el 84 % de los encuestados coincide en que las pausas para almorzar sin pantallas son mejores para la salud.

Si bien los hábitos de almuerzo varían, el 62 % suele traer su comida de casa, el 33 % la compra y el 5 % recibe el almuerzo por su empleador. Los sándwiches siguen siendo la opción preferida para el 75 % de los trabajadores y el 70 % de los padres afirmaron que sus hijos también los prefieren.

Entre otros almuerzos populares, los adultos comen con frecuencia sándwiches (64 %), ensaladas (45 %) y hamburguesas (33 %), mientras que los niños prefieren sándwiches (58 %), kits de comida preparada (36 %) y pizza (30 %).

En cuanto a la nutrición, el 83 % de los padres creen que los almuerzos de sus hijos son saludables, pero solo el 74 % opina lo mismo sobre los suyos.

Los trabajadores híbridos informaron comer los almuerzos más saludables (79 %), seguidos por los trabajadores remotos (71 %) y los empleados presenciales (65 %).

Curiosamente, el 75 % de quienes reciben el almuerzo de su empleador sienten que comen saludable, en comparación con el 72 % de quienes traen el almuerzo de casa y solo el 62 % de quienes lo compran.

“Si bien puede ser tentador trabajar a tope y saltarse el almuerzo, es importante darse un respiro y comer una comida completa y sustanciosa”, dijo Amy Krider, gerente sénior de marca de Buddig. “No solo necesitamos toda la energía que podamos obtener de una comida completa para rendir al máximo en nuestro trabajo, sino que también necesitamos pequeños descansos de las pantallas y las tareas durante el día para nuestra salud y bienestar”.