Se acaba de confirmar que Helena Bonham Carter se unirá a la nueva temporada de la serie de HBO ganadora de un Emmy , The White Lotus.

La actriz se une al reparto junto a Marissa Long y Chris Messina, según una publicación en la página de Instagram de la serie.

Anteriormente se informó que la cuarta temporada también estaría protagonizada por Steve Coogan, Alexander Ludwig, Caleb Jonte Edwards y Amanda Michalka.

La serie se estrenó en 2021. Cada temporada sigue a un nuevo grupo de adinerados veraneantes que se alojan en el ficticio hotel White Lotus y sus interacciones entre ellos y con el personal en el periodo previo a una muerte generalmente impactante. La primera temporada tuvo lugar en Hawai, la segunda en Italia y la tercera en Tailandia.

Aunque todavía no se conocen las líneas de trama ni los arcos argumentales de los personajes, la serie satírica se trasladará a Francia para la cuarta temporada.

En octubre, algunas fuentes informaron a Variety de que la producción había estado buscando localizaciones hoteleras en París y la Costa Azul.

La tercera temporada se desarrolla principalmente en la isla de Koh Samui, Tailandia, con algunos episodios en Bangkok.

Se espera que la próxima temporada siga esta línea, con los principales acontecimientos en el sur de Francia y una parte de las tramas secundarias en París.

La nueva temporada dará la bienvenida de nuevo al creador Mike White como productor ejecutivo y guionista de la serie, junto a David Bernad y Mark Kamine.

La tercera temporada, emitida el año pasado, contó con un reparto estelar formado por Carrie Coon, Aimee Lou Wood, Parker Posey, Walton Goggins, Patrick Schwarzenegger, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Natasha Rothwell, Leslie Bibb, Sam Rockwell y LISA. Obtuvo 23 nominaciones a los Emmy, incluyendo nominaciones para Coon, Posey, Isaacs, Wood, Goggins, Rothwell, Rockwell y la estrella invitada Scott Glenn.

Adam White, de The Independent, concedió tres estrellas al último episodio, que calificó de “violento final para una mala temporada”.

“No está claro si el único guionista y director de la serie, Mike White, pretendía que esta temporada fuera tan reiterativa narrativamente, con sus actores repitiendo las mismas conversaciones un episodio tras otro. Tal vez ese era el (agotador) punto”, escribió.

“Nadie en su sano juicio quiere ver a la maravillosa Aimee Lou Wood, con sus ojos gigantes y esperanzados y su radiante dentadura, desangrándose con un agujero de bala en el pecho”, concluyó.

