Audiencia de los Emmy sube un 8% con 7,4 millones de espectadores en CBS

El nivel de audiencia de los Premios Emmy continua su ascenso tras pasar por mínimos históricos en un momento en el que la industria televisiva busca recuperarse de los cambios de los últimos años.

Según los datos de la empresa Nielsen publicados el lunes, alrededor de 7,42 millones de espectadores sintonizaron para ver la 77a edición de los Premios Emmy presentados por Nate Bargatze en CBS. Los grandes ganadores de la noche fueron "The Studio", "Adolescence" y "The Pitt", junto con un enorme apoyo para el presentador de late-night Stephen Colbert.

Fue la transmisión de los Emmy más vista desde 2021, y aumentó un 8% respecto a los 6,87 millones que vieron la transmisión de ABC dominada por "Shogun" en septiembre de 2024.

La ceremonia del domingo aumentó más del 70% desde el mínimo histórico de 4,3 millones de la transmisión de Fox de enero de 2024, que se retrasó varios meses debido a las huelgas de guionistas y actores de Hollywood.

La pandemia trajo su propio mínimo histórico. Los Emmy de 2020 en ABC, sin público presencial y con nominados remotos, atrajeron a 6,1 millones de espectadores. El espectáculo se recuperó al año siguiente con 7,4 millones para CBS, con la ayuda de un partido de la NFL como introducción.

Sin embargo, la transmisión de NBC en 2022 cayó a 5,9 millones, seguida de una nueva caída a principios de 2024.

La transmisión de los Emmy rota anualmente entre las cuatro cadenas de televisión.

Los últimos Emmy en alcanzar más de diez millones de espectadores fueron en 2018, cuando atrajeron a 10,2 millones. La gala tuvo casi 22 millones de espectadores en el 2000, un nivel que probablemente nunca volverá a alcanzar.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.