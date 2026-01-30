‘Wonder Man’ es la mejor producción de Marvel en años —pero cae en saco roto

Proclamar que Wonder Man es la mejor producción del MCU (Universo Cinemático de Marvel) de los últimos años es un elogio. ¿Mejor que la execrable y chapucera Thor: amor y trueno?, se preguntarán. ¿Cómo es posible? ¿Mejor que Deadpool y Wolverine, el odioso éxito de crossover que pretendía batir el récord de más cameos sorpresa —gratuitos— jamás insertados en una superproducción de dos horas? ¿Mejor que la sucesión de irrelevantes y poco vistos programas de televisión de Disney+ que parecen llegar sin ser vistos ni escuchados, como el agua que gotea de un grifo descuidado?

Estoy siendo simplista, por supuesto, pero en este punto, es ampliamente reconocido que el MCU, la franquicia de cine y televisión más grande del planeta, se ha venido a menos. El estándar ha bajado tan drásticamente que incluso esfuerzos mediocres como Thunderbolts* (2025) parecen adquirir el brillo del triunfo, aunque solo sea por pura inofensividad competente. Sin embargo, Wonder Man —la nueva serie de seis episodios del estudio, centrada en un actor en apuros (Yahya Abdul-Mateen II) con algunos superpoderes peligrosos e inconvenientes— destaca como un raro producto con contenido de fondo.

Wonder Man es la primera producción del MCU desde la paródica e inesperada WandaVision (2021), la primera incursión de Marvel en los originales de Disney+, que realmente lleva la franquicia en una dirección interesante. La serie, que se desarrolla en la línea de la sólida comedia de Hollywood The Studio de Apple TV, no se parece a nada que Marvel haya hecho antes.

Los personajes, especialmente el Simon Williams de Abdul-Mateen y el Trevor Slattery de Ben Kingsley (un papel que interpretó por primera vez, con menos matices, en Iron Man 3), cobran vida con una credibilidad inesperada. Además, el gran Joe Pantoliano interpreta una versión de sí mismo; solo por eso ya se justifica verla. Wonder Man es una serie sobre la interpretación y sobre el cine, y aunque sus intentos de complacer los caprichos de los cinéfilos modernos son un poco transparentes, suponen un cambio bienvenido respecto a sus predecesoras del MCU, que en gran medida trataban de pasar por encima de ellos.

Y sin embargo, el problema a estas alturas es ¿a quién le importa? El daño hace tiempo que está hecho: el interés por el MCU está en franco declive, independientemente de que lo que hagan sea bueno o no. Por supuesto, las proclamas sobre la muerte de las películas de superhéroes —o, en un vocabulario un poco menos catastrofista, la “fatiga de los superhéroes”— son, hasta cierto punto, prematuras: Avengers: Doomsday, la película crossover ridículamente sobrecargada que se estrenará a finales de este año, es casi seguro que será un gran éxito lucrativo.

Marvel no dejará de hacer películas en el futuro cercano. Pero también está claro que el boom de los superhéroes ya ha pasado, y que el público es más exigente a la hora de elegir las películas por las que vale la pena ir al cine. Y esta desilusión se ha filtrado a la programación de streaming del MCU, donde parece que ninguna de sus ofertas es degustada por aquellos que no pertenecen al núcleo de incondicionales de los superhéroes.

Es revelador, tal vez, cómo muchas de las críticas —rotundamente positivas— de Wonder Man han destacado lo poco que la serie se parece a un típico lanzamiento de Marvel: parece que la mejor manera de vender una propiedad de Marvel se ha convertido casi en una garantía desesperada de que es algo completamente ajeno a Marvel, en todo menos en el nombre. Otra cosa es que este argumento sirva de algo. La homogeneidad del popular universo Marvel fue en su día su gran fortaleza (o, al menos, su propuesta única de valor), pero con el paso de los años, su laberíntico acervo ha adquirido un cariz más bien de tarea escolar. Sin duda es bueno que Wonder Man no requiera casi ningún conocimiento preexistente de la franquicia; a estas alturas, sin embargo, uno no puede evitar pensar que los actualmente inconversos van a seguir siéndolo.

Un trabajo maravilloso: Yahya Adbul-Mateen II en 'Wonder Man' ( Marvel )

Es una pena, porque merece la pena ver Wonder Man, y hace solo unos años habría parecido un soplo de aire fresco vital para una franquicia que se revuelca en el estancamiento creativo. Pero el aire fresco es un placer, no una panacea, y poco puede hacer a largo plazo por una franquicia que tiene los días contados.

'Wonder Man' ya está disponible en Disney+

Traducción de Sara Pignatiello