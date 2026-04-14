‘The Pitt’: ¿cuándo es el final de la temporada 2 de la serie de HBO?

Malas noticias para los fans de “The Pitt” de HBO: la segunda temporada está a punto de terminar.

El drama médico, ganador de un premio Emmy, regresó en enero con nuevos episodios cada jueves. Desde entonces, el tiempo pasó rápido: ya estamos en abril, se emitieron 14 capítulos y el final de temporada está cada vez más cerca.

Esto es todo lo que necesitas saber.

¿Qué podemos esperar del final de la temporada 2?

open image in gallery Isa Briones interpreta a la Dra. Santos en ‘The Pitt’ ( MAX )

La tensión creció a lo largo de la segunda temporada de este drama médico y, a las puertas del final, la presión en la sala de emergencias está a punto de alcanzar su punto máximo.

Uno de los focos está en el Dr. Michael “Robby” Rabinavitch (Noah Wyle), cuya salud mental sigue deteriorándose. Mientras tanto, sus colegas, el Dr. Jack Abbot (Shawn Hatosy), el Dr. Frank Langdon (Patrick Ball) y Dana Evan (Katherine LaNasa), lo instan a buscar ayuda.

En uno de los momentos del episodio, el Dr. Robby aparece en una habitación del hospital con la recién nacida Baby Jane Doe, la bebé que llora desde el primer episodio, e intenta calmarla.

“Está ahí con otra inocente, alguien a quien puede contarle sus secretos, que nunca los divulgará”, explicó Wyle durante un panel del PaleyFest LA el domingo. “Pero creo que ese es el momento en el que, mientras le transmite ese deseo esperanzador a la bebé, surge una pregunta: ¿por qué no desearía lo mismo para sí mismo? Ese es el comienzo de su camino, ¿no?”.

Además, quedan las consecuencias del episodio anterior. En ese capítulo, la Dra. Baran Al-Hashimi (Sepideh Moafi) le revela su estado de salud al Dr. Robby.

Ahora la pregunta es inevitable: ¿qué hará él después de enterarse de esta revelación?

¿Dónde ver el final de la temporada 2?

open image in gallery La tensión ha ido en aumento durante la segunda temporada de este drama médico ( Warrick Page/HBOMAX )

El episodio 15 de la segunda temporada de The Pitt se estrenará el jueves 16 de abril en la plataforma HBO Max.

¿Habrá temporada 3 de ‘The Pitt’?

open image in gallery Supriya Ganesh ha sido un personaje clave en ‘The Pitt’ desde la primera temporada, en el papel de la Dra. Samira Mohan ( Warrick Page/MAX )

A principios de este mes se confirmó que The Pitt fue renovada para una tercera temporada.

En cuanto a su estreno, se prevé que la nueva entrega llegue en algún momento de 2027.

En una entrevista con Variety, Noah Wyle, quien también es productor ejecutivo de la serie, adelantó que no habrá un salto temporal entre la segunda y la tercera temporada, a diferencia del salto de 10 meses que hubo entre la primera y la segunda.

“El único salto temporal que nos interesa hacer es pasar a una estación climática diferente, para abordar un tipo de casos ligeramente distinto que viene con el cambio de clima. Si eso ocurrió en verano, entonces ¿qué pasa en invierno, cuando hace frío, nieva y las carreteras se vuelven peligrosas por el hielo?”, explicó.

De cara a la tercera temporada, la serie también anunció algunos cambios en el elenco. La residente sénior del turno de noche, la Dra. Parker Ellis (Ayesha Harris), pasará a ser personaje regular.

En cambio, la residente sénior Dra. Samira Mohan (Supriya Ganesh), presente en la serie desde la primera temporada, no regresará en la próxima entrega. La salida responde a una “decisión basada en la trama”, aunque varios espectadores expresaron su decepción, ya que el personaje se había convertido en uno de los favoritos de los fans.

Posteriormente, Wyle comentó la salida de Ganesh.

“Es algo inevitable que suceda cada temporada en esta serie porque, como guionistas, nos cuesta calcular cuánto tiempo podemos mantener unido al mismo elenco de manera realista. Las salas de emergencias tienen una alta rotación de personal”, declaró a Variety.

“Por eso intentamos incorporar nuevos personajes o ascender a otros del elenco a medida que ocurren estos cambios, y así mantener frescas las historias. Pero, por supuesto, Supriya ha sido una parte muy importante de la serie desde el principio”.

El actor añadió: “La Dra. Mohan es un personaje muy querido. Me encanta interpretar ese papel y trabajar con Supriya. Le deseamos todo lo mejor en sus próximos proyectos y la vamos a extrañar”.

Traducción de Leticia Zampedri