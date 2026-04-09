El actor Patrick Ball reveló que su papel en el exitoso drama médico The Pitt le permitió saldar una deuda estudiantil de 80.000 dólares. Según contó, el trabajo también le ayudó a dejar atrás la “enorme” sensación de que nunca tendría seguridad financiera.

Ball interpreta al controvertido médico residente Frank Langdon en la serie de HBO Max, que ha recibido elogios desde su estreno en la plataforma de streaming el año pasado.

En una entrevista reciente, el actor de 36 años explicó lo transformador que ha sido el papel y rompió en llanto al hablar con la revista Cultured sobre su situación financiera.

“Terminé de pagar mis préstamos estudiantiles a los tres meses de empezar en The Pitt y fue un momento trascendental porque pensé que iba a morir con esa deuda”, dijo. “Es una carga enorme y mucha gente la lleva”.

“Debía 80.000 dólares y había pasado por varias relaciones fallidas en las que mi inseguridad financiera era un problema real. Pensaba que esa iba a ser mi vida para siempre, y es algo muy pesado con lo que vivir”.

open image in gallery Patrick Ball consiguió su gran oportunidad el año pasado con el papel del Dr. Frank Langdon en 'The Pitt' ( © 2024 MAX )

Ball continuó: “Cuando pagué mis préstamos estudiantiles y quedé libre de deudas, recuerdo haber pensado: ‘Si esta serie funciona, genial. Si no, al menos ya no tengo deudas’”.

El actor estudió periodismo televisivo en la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro, pero dejó la carrera antes de graduarse para dedicarse a la actuación. Más tarde obtuvo un certificado en teatro en la Escuela de Arte Dramático David Geffen de la Universidad de Yale y luego regresó a Carolina del Norte para completar una licenciatura en Bellas Artes.

Afortunadamente, The Pitt sí resultó un éxito.

Cada temporada sigue un turno completo en la sala de urgencias de un hospital de Pittsburgh, y cada episodio relata los acontecimientos de una sola hora.

El reparto está encabezado por Noah Wyle, exestrella de la serie ER, quien interpreta al Dr. Robby, el atribulado líder del equipo que intenta asimilar la muerte de su mentor mientras lidia con los ejecutivos del hospital, enfocados en las ganancias.

open image in gallery Noah Wyle y Gerran Howell en 'The Pitt' ( HBO )

El personaje de Ball, el Dr. Langdon, comenzó la primera temporada como el protegido del Dr. Robby y un residente modelo. Sin embargo, su relación se deterioró cuando un recién llegado descubrió que Langdon robaba medicamentos del hospital.

La segunda temporada, que transcurre diez meses después de la primera, muestra al Dr. Langdon regresando con cautela a la sala de urgencias tras tomarse un tiempo para superar su adicción.

The Pitt ganó tres premios Emmy el año pasado: mejor serie dramática y los galardones a mejor actor y mejor actriz de reparto para Noah Wyle y Katherine LaNasa, quien interpreta a la jefa de enfermeras Dana Evans.

La segunda temporada llegó a HBO Max en Estados Unidos a comienzos de este año y actualmente estrena nuevos episodios cada semana en la versión británica de la plataforma. La serie ya fue renovada para una tercera temporada, aunque perderá a uno de los personajes favoritos de los fans: según informó Variety, Supriya Ganesh, quien interpreta a la Dra. Samira Mohan, no regresará.

Traducción de Leticia Zampedri