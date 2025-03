Bella Ramsey reveló que recibió un diagnóstico de autismo durante el rodaje de la primera temporada de The Last of Us, de HBO.

Ramsey contó que un integrante del equipo de producción, que tiene un hijo neurodivergente, notó comportamientos similares en elle, lo que impulsó su decisión de buscar un diagnóstico.

“Ya había hablado un poco sobre neurodivergencia antes, pero por alguna razón no me animaba a decirlo abiertamente. Algo me detenía”, contó en una entrevista con British Vogue.

“Me diagnosticaron autismo mientras filmaba la primera temporada de The Last of Us”, contó Ramsey.

Ramsey explicó que la evaluación psiquiátrica le ayudó a comprender aspectos de sí misme que siempre le habían generado dudas, como sentirse fuera de lugar en la escuela o el malestar sensorial que le provocaba la ropa térmica y pesada usada durante las grabaciones en climas fríos.

The Last of Us, adaptación del videojuego de apocalipsis zombi del mismo nombre, se convirtió en un éxito casi inmediato tras su estreno en enero de 2023. La serie recibió elogios de la crítica y obtuvo 24 nominaciones a los premios Emmy.

En la primera temporada, Pedro Pascal y Bella Ramsey interpretan a Joel y Ellie, dos sobrevivientes de una infección fúngica masiva que arrasa con la civilización. La segunda temporada seguirá la historia de The Last of Us Part II, la secuela del videojuego, que se desarrolla cinco años después de los eventos del primer juego.

La estrella de Game of Thrones contó que recibir el diagnóstico fue algo “liberador” y le permitió comprenderse mejor.

“La etiqueta de ser autista me ayudó mucho porque me permitió entenderme mejor. Pero cuando se trata de género y sexualidad, las etiquetas no me resultan cómodas en lo absoluto. Siento que me encasillan, que me dejan sin aire”, expresó.

“Saberlo me permite moverme por el mundo con más compasión hacia mí misme, especialmente cuando me cuesta hacer tareas cotidianas que a los demás les parecen fáciles”.

También compartió que su “dolorosa hiperconciencia de las microexpresiones y el lenguaje corporal de los demás” se ha convertido, curiosamente, en una herramienta valiosa para su trabajo actoral.

“Siempre fui de observar mucho y aprender mirando a los demás. Tener que entender de manera más consciente cómo socializar e interactuar con la gente me terminó ayudando en la actuación”, explicó.

También destacó que la rutina en el set de The Last of Us fue un gran sostén para su día a día.

“Me decían a qué hora tenía que presentarme, qué ponerme, dónde pararme, adónde ir y hasta qué comer”, comentó.

Desde que decidió compartir públicamente su diagnóstico de autismo, Ramsey asegura sentirse más libre.

“Así es como camino por el mundo: como una persona autista. No hay razón para ocultarlo”, afirmó con claridad.

Ramsey ya había hablado sobre su neurodivergencia en una entrevista con The Independent en 2023: “No me dedicaría a la actuación si no fuera por mi neurodivergencia. Es parte de quién soy y me ayuda muchísimo a la hora de actuar. Tengo un nivel de percepción visual que está completamente fuera de lo normal en comparación con otras cosas. Desde joven, observo a las personas y absorbo todo lo que hacen. Muchos de los personajes que interpreto tienen algo que ya vivía en mí, porque antes vi a alguien comportarse así”, contó.

En una crítica de cuatro estrellas, Nick Hilton, de The Independent, describió The Last of Us como “un nuevo hito en la, hasta ahora, aparentemente imposible tarea de adaptar un videojuego”.

Agregó que todavía es pronto para saber si la serie logrará conquistar a las legiones de fans que consideran que el juego de supervivencia creado por Neil Druckmann es, por sí solo, una forma de arte en sí misma. Pero Druckmann, junto al director de la serie, Craig Mazin, dejó su sello en una historia que consigue ser “emotiva, sólida y con un humor negro muy particular”.

“En este momento, HBO se posiciona por encima del resto. Con The Last of Us, tiene otro éxito rotundo entre manos”, escribió Hilton.

La segunda temporada de The Last of Us se estrena el 14 de abril por Sky Now y HBO Max.

Traducción de Leticia Zampedri