Critican a Jason Bateman por cuestionar la decisión de Charli XCX de no tener hijos

Jason Bateman fue criticado por su “grosera” línea de cuestionamiento de la decisión de Charli XCX de no tener hijos en su pódcast.

La estrella de Ozark, que tiene dos hijos con su mujer Amanda Anka, estaba entrevistando a la creadora de Brat, de 33 años, en SmartLess cuando le preguntó si quería formar una familia, a lo que ella respondió: “En realidad no quiero tener hijos”.

Bateman, de 57 años, sorprendido, respondió: “¿No? Espera, ¿por qué?”, antes de explicar que su mujer al principio no quería tener hijos, pero cambió de opinión cuando se conocieron.

Sugirió que la cantante y estrella de la nueva película The Moment podría tener la misma experiencia y declaró: “Así que podrías encontrar a alguien”, pero Charli XCX señaló torpemente que ya estaba casada.

“Tengo que leer un periódico uno de estos días”, bromeó Bateman y añadió: “Tu próximo marido... vas a querer hijos”.

La entrevista fue calificada de “repugnante” y de “experiencia auditiva increíblemente dura” por oyentes frustrados por la aparente suposición de Bateman de que “una mujer cambiaría de opinión sobre tener hijos si estuviera con la pareja adecuada”.

“Su tono positivo pero lastimero es tan rancio, que se nota que le choca que no quiera tener hijos porque es mujer”, escribió un oyente en X/Twitter, y otro se quejó en Reddit: “¿Por qué la sociedad sigue presionando a las mujeres, en particular, para tener hijos?”

Sin embargo, Bateman fue defendido por su desconocimiento de que Charli XCX está casada con el guitarrista de The 1975, George Daniel, argumentando que esto constituye una base del formato del pódcast, en el que Bateman y los copresentadores Will Arnett y Sean Hayes entrevistan a sujetos de alto perfil.

“La gracia del pódcast es que un presentador elige a dedo a un invitado y los otros dos no saben a quién van a entrevistar”, explica un seguidor de la serie.

Jason Bateman tiene dos hijos con su esposa Amanda Anka ( AFP via Getty Images )

La pregunta sobre los niños surgió cuando Bateman le preguntó a Charli: “¿Te gustaría tener un hijo que tenga la misma experiencia que tú, o que sea hijo único y entonces puedas, ya sabes, cuidar y proteger?”.

Charli explicó a Bateman que actualmente no quiere tener hijos, diciendo: “Eso podría cambiar. Me encanta la fantasía de tener un hijo y ponerle un nombre —suena tan divertido—, pero pienso que eso es precisamente lo que me impide tenerlo”.

Bateman le sugirió que podía cambiar de opinión, diciéndole: “Quiero decir que supongo que me estoy echando para atrás haciéndome un cumplido a medias, pero mi mujer no quería tener hijos.

Cuando empezamos a salir, ella dijo: ‘Bien, creo que puedo tener un hijo con este hombre’. Así que puede que encuentres a alguien”.

The Independent se puso en contacto con Bateman en busca de comentarios.

La cantante Charli XCX fue cuestionada por su decisión de no querer tener hijos en el podcast de Bateman ( Getty Images for The Recording A )

Charli XCX ya había hablado de su maternidad en la canción I Think About It All The Time, inspirada por ver a su amiga con un bebé.

“Fue una locura verla de pie con la misma ropa que siempre tuvo, pero ahora tiene esta perspectiva de la vida completamente diferente a la mía”, dijo a Rolling Stone.

Dijo que la canción se inspiró en la pregunta de si era “menos mujer” si no tenía un hijo y criticó la presión a la que se enfrentan las mujeres “para no hablar de estas cosas abiertamente, especialmente en la música pop o en la música en general”.

Traducción de Olivia Gorsin