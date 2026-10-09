El equipo de ‘Ted Lasso’ afirma que tenían planes para que Anthony Head apareciera en el final de temporada

Si bien Ted Lasso hizo referencia varias veces al fallecido Rupert Mannion, interpretado por Anthony Head, a lo largo de la cuarta temporada, el cocreador Brendan Hunt reveló que el equipo consideró la posibilidad de traer de vuelta a su personaje en el final de temporada.

Head falleció en junio a los 72 años a causa de complicaciones derivadas de una neumonía, tras haber finalizado el rodaje de la cuarta temporada de la serie de Apple TV.

Hunt, quien también protagoniza y se desempeña como productor ejecutivo de la serie, dijo en una nueva entrevista con Deadline que el equipo detrás del programa esperaba incluir a Rupert Head, expropietario del AFC Richmond, en el final de temporada a título póstumo, pero no fue posible.

“Teníamos una pequeña esperanza de traerlo de vuelta en el último episodio”, dijo Hunt. “Nos dijeron que eso no iba a ser posible. Así que sí, teníamos una idea, pero no iba a suceder”.

Head había estado lidiando con problemas de salud antes de su muerte, pero los había mantenido en privado.

open image in gallery El equipo de ‘Ted Lasso’ se planteó recuperar al personaje de Anthony Head para una aparición póstuma en la cuarta temporada ( Getty )

Annette Badland, quien interpretó a la dueña del pub, Mae Green, en la serie, declaró a Deadline la semana pasada: “Supuse que estaría en esta última [temporada], y no lo sabía, ya que creo que muy poca gente sabía que estaba enfermo y que simplemente no podía hacerlo”.

El personaje de Head fue mencionado varias veces en la cuarta temporada, que concluyó el miércoles 7 de octubre. La serie le rindió un homenaje especial al final del penúltimo episodio de la temporada con un mensaje en pantalla que decía: “En memoria de Anthony Head”.

Su personaje no fue eliminado de la serie, así que si Ted Lasso se renueva para una quinta temporada, es posible que la muerte de Head se aborde dentro del contexto de la serie.

Al preguntarle cómo reflejarán la muerte de Head en el guion, Hunt declaró a Deadline : “No lo sé. Es decir, falleció después de que terminamos de rodar todo, así que tendremos que averiguarlo cuando tengamos la oportunidad de reunirnos de nuevo”.

Como Rupert Mannion, Head hizo apariciones esporádicas durante las dos primeras temporadas y se unió al elenco principal en la tercera temporada.

open image in gallery Anthony Head, fallecido en junio, interpretó a Rupert Mannion, el propietario del AFC Richmond, en Ted Lasso ( Apple TV+ )

Head se dio a conocer en el Reino Unido en los años ochenta gracias a los anuncios del café Gold Blend de Nescafé, junto a Sharon Maughan, y llegó a ser conocido como el “Hombre Gold Blend”.

Su papel revelación llegó en 1997, cuando fue elegido para interpretar al bibliotecario Rupert Giles en la exitosa serie de ciencia ficción para adolescentes Buffy, la cazavampiros, junto a Sarah Michelle Gellar en el papel principal.

En la cuarta temporada de Ted Lasso, el entrenador de fútbol interpretado por Jason Sudeikis regresa a Inglaterra para dirigir al recién creado equipo femenino de segunda división del Richmond FC.

Head falleció pocos meses después de la muerte de su esposa, Sarah Fisher. Sus hijas, las actrices Emily y Daisy Head, declararon que murió “en paz, a causa de complicaciones derivadas de una neumonía, rodeado de su familia”.

“Fue, y siempre será, un honor y un privilegio ser sus hijas y haber sido testigos de primera mano del impacto que tanto él como su obra tuvieron en tantas personas”, decía su comunicado.

Traducción de Olivia Gorsin