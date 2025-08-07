South Park sigue sin guardarse nada contra Donald Trump en su episodio más reciente, burlándose no solo del presidente, sino también de varios de sus aliados y seguidores.

En el segundo capítulo de la temporada 27, aparece una versión en miniatura del vicepresidente JD Vance, quien atiende a su “jefe” Trump mientras este está en la cama con Satanás.

El episodio también parodia a la directora de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien alegó haber matado a un perro, y muestra a Cartman imitando al activista trumpista Charlie Kirk.

El episodio, titulado 'Got a Nut', gira en torno a los problemas económicos de Mr. Mackey, quien pierde su trabajo en la escuela primaria de South Park. Al buscar nuevas opciones laborales, su asesor bancario le recomienda unirse al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), debido a los altos sueldos que ofrece.

Mackey se incorpora al ICE y, durante su inducción, ve un video protagonizado por Kristi Noem, que parodia el momento en que ella misma admitió haber matado a su perro por considerarlo “incontrolable”.

“Hace unos años, tuve que sacrificar a mi cachorro disparándole en la cara, porque a veces hacer lo correcto significa hacer lo difícil”, dice la versión animada de Kristi Noem. Luego, comienza a matar perros inocentes como parte de su discurso de inducción en el ICE.

En otra escena del episodio, el ICE entra al cielo y arresta a varios ángeles.

El trabajo de Mackey en la agencia capta rápidamente la atención de Trump, quien lo invita a una fiesta en su complejo de Mar-a-Lago, en Florida, junto a un mini J. D. Vance.

Luego, Trump invita a Mackey a unirse a él y a Satanás en la cama. La versión mini de JD Vance se ofrece a ayudar y pregunta: “¿Quiere que le aplique el aceite para bebés en el c*** de Satanás, jefe?”.

Cartman aparece a lo largo del episodio como un podcaster que lanza opiniones polémicas de derecha y discute con todos, en medio de su rivalidad con el también conservador Clyde Donovan.

El último episodio llegó después de que South Park respondiera al Departamento de Seguridad Nacional por usar una imagen de la serie para promover el ingreso a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El Departamento de Seguridad Nacional usó una imagen de ‘South Park’ para promocionar el ingreso al ICE ( Comedy Central )

El martes 5 de agosto, la cuenta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en X/Twitter publicó una imagen tomada de un adelanto del segundo episodio de la nueva temporada de South Park, donde se ve a agentes de ICE llegando al pueblo con el mensaje: “JOIN.ICE.GOV” (ÚNETE al ICE).

Horas después, la cuenta oficial de South Park respondió con ironía: “¿Entonces sí somos relevantes?”, y agregó el hashtag “#eatabagofd***s” (que significaría: “Váyanse al diablo”).

El pie de foto hace referencia a un comunicado de la Casa Blanca, publicado después del estreno de la temporada 27 de South Park, que lanzó una crítica mordaz contra Trump.

“Esta serie no ha sido relevante en más de 20 años y apenas se mantiene a flote con ideas sin inspiración, en un intento desesperado por llamar la atención”, expresó en su momento el vocero de la Casa Blanca, Taylor Rogers, en un comunicado.

Traducción de Leticia Zampedri