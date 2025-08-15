Los fans de Merlina llevan tiempo pidiendo que el personaje principal, interpretado por Jenna Ortega, deje ver un poco de emoción en los nuevos capítulos… y parece que por fin se les va a cumplir el deseo.

En la primera temporada, Merlina prometió que nunca volvería a llorar después de la muerte de su mascota, el escorpión Nero, lo que dejó a sus seguidores con ganas de presenciar un momento verdaderamente emotivo.

En la segunda temporada, todo apunta a un giro impactante: la posible muerte de Enid Sinclair (Emma Myers), la mejor amiga de Merlina. Este suceso podría sacudir la historia y dar lugar a la tan esperada escena donde la siempre fría protagonista deje ver un lado más humano.

Un fan frustrado publicó en X/Twitter que desea ver al personaje de Ortega “perderse por completo, derrumbarse y mostrar sus emociones”, y señaló que “esto solo ocurrió una vez”.

Otro fan comentó que quiere que Merlina “muestre sus emociones como nunca antes, con cara de derrota, soltándolo todo”.

Una imagen filtrada desde el set, donde Merlina aparece visiblemente afectada, despertó la curiosidad de los seguidores. Sin embargo, muchos han teorizado que en realidad se trata de Enid en el cuerpo de Merlina, por un supuesto intercambio de cuerpos para la trama.

Esta teoría surgió después de que tanto Ortega como Myers afirmaran que, en el sexto episodio, afrontaron la situación más “inesperada” y “desafiante” de la serie hasta ahora. El tema generó tanto revuelo que ambas actrices recibieron preguntas al respecto durante una conferencia de prensa realizada el lunes 11 de agosto.

Ortega frenó de inmediato las especulaciones y declaró: “Creo que sería un delito. No resultaría bien”.

Por su parte, Myers añadió: “No creo que me salga muy bien [el papel]. Prefiero seguir interpretando a mi Enid”.

Jenna Ortega en la serie de Netflix ‘Merlina’ ( Netflix )

Los espectadores ahora esperan que la escena muestre un momento de emoción sincera de Merlina. Un fan, visiblemente aliviado, escribió: “La teoría del intercambio de cuerpos es divertida, pero siento que el aspecto emocional se perdería en ella. Creo que lo que necesitamos es ver a Merlina derrumbarse frente a Enid para demostrar cuánto le importa”.

La nueva temporada de Merlina, que The Independent calificó como “demasiado predecible” en una reseña de tres estrellas, llega casi dos años después de que la serie se convirtiera en un fenómeno global para Netflix.

Los últimos cuatro episodios de la segunda temporada se estrenarán el 3 de septiembre.

Traducción de Leticia Zampedri