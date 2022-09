A pesar de la amplia y positiva recepción mediática de The Lord of the Rings: The Rings of Power, la nueva serie de fantasía de Amazon se tambalea en Rotten Tomatoes con una puntuación de audiencia de solo el 33 por ciento en el momento de escribir este artículo.

Mientras tanto, la puntuación acumulada en el popular sitio de reseñas es de un mucho más impresionante 84 por ciento.

¿A qué se debe esta disparidad?

The Rings of Power puede ser la última víctima del “bombardeo de reseñas”, cuando los fanáticos inundan un programa con malas opiniones para hacerlo parecer menos atractivo o popular.

La serie inspirada en JRR Tolkien es víctima de reacciones racistas debido a la diversidad de su reparto.

Una fuente de Amazon explicó a The Hollywood Reporter que las reseñas en su propio sitio se mantienen 72 horas para “ayudar a eliminar a los trolls”. Sin embargo, luego afirmaron que Prime Video implementó esta política este verano en todos sus programas.

Nazanin Boniadi (Bronwyn) e Ismael Cruz Cordova (Arondir) en The Lord of the Rings: The Rings of Power (Amazon Studios)

Mientras que las películas originales de LOTR no contaban con personajes negros, tanto The Rings of Power como el nuevo spin-off de Game of Thrones, The House of the Dragon, han trabajado para contar con repartos más diversos desde el punto de vista racial.

Recordando una conversación que mantuvo con Steve Toussaint sobre el reparto del actor en House of the Dragon, Lenny Henry (quien aparece en The Rings of Power) dijo que “los puristas decían cosas” sobre un intérprete negro que protagonizara la serie de HBO.

“Que Dios los bendiga”, comentó Henry. “No tienen problemas para creer en un dragón, pero sí para creer que una persona negra pueda ser miembro de la corte. O que una persona negra pueda ser un hobbit o un elfo”.

En su reseña de cuatro estrellas de la serie, Kevin E G Perry la calificó como “un regreso lleno de espectáculo a una Tierra Media representada con mucho cuidado que promete ofrecer una aventura a lo grande”.