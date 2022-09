¿ Qué harías con mil millones de dólares? Para la mayoría de la gente, la pregunta es tan absurda que carece esencialmente de sentido. Podrías hacerlo todo. Podrías mudarte a una mansión, comer solo caviar, beber solo champán, contratar a un grupo de mayordomos serviles y aún tener suficiente cambio para comprar un respetable club deportivo de tamaño mediano. Sin embargo, para una empresa como Amazon, o su director general multimillonario, Jeff Bezos, mil millones es una propuesta un poco diferente. Esa cantidad de dinero puede comprarte un mago, un batallón de elfos y algunas docenas de hobbits.

En noviembre de 2017, Amazon adquirió los derechos para adaptar partes de Lord of the Rings de Tolkien, para su servicio de streaming, Prime Video, en un acuerdo por valor de unos increíbles US$250 millones. Esta semana, The Lord of the Rings: The Rings of Power finalmente hace su debut. La serie, ambientada miles de años antes de los eventos de la trilogía de Lord of the Rings de Peter Jackson, aparentemente le está costando al servicio de transmisión US$1 mil millones, lo que lo convierte en el programa de televisión más caro de todos los tiempos, por mucho. Sobre el papel, si vas a gastar mucho en cualquier serie, debe ser la apuesta más segura que puedas hacer. Las tres películas originales de Lord of the Rings recaudaron alrededor de US$1 mil millones cada una en taquilla (The Return of the King de 2003 fue la que más recaudó, con US$1 mil 146 mil millones). Lo mismo sucedió con las películas de The Hobbit: a pesar de las críticas vacilantes y la buena voluntad del público, la gente siguió yendo a verla. The Rings of Power, por supuesto, no tiene ningún estreno en taquilla para recuperar su presupuesto. Es una declaración de intenciones, una extravagante jugada diseñada para impulsar a Amazon a las grandes ligas del streaming. (A pesar de éxitos moderados como The Boys y Reacher, Prime Video se ha quedado atrás de Netflix en lo que respecta al contenido original; Disney+ también lo superó rápidamente). El dinero está muy presente en la pantalla: en su reseña de cuatro estrellas para The Independent, Kevin EG Perry elogió la serie como una epopeya “llena de espectáculo” que “promete ofrecer una aventura terriblemente grande”.

Sería estúpido sugerir que hay muchas posibilidades de que Rings of Power fracase por completo. Antes del lanzamiento de la otra serie de fantasía taquillera de este verano, House of the Dragon, spin-off de Game of Thrones de HBO, algunos expertos expresaron sus dudas sobre las perspectivas de la serie. Toda la evidencia sugiere que la serie ha sido un gran éxito. Lord of the Rings es una propiedad mucho más rentable que Game of Thrones, vista más ampliamente y por una mayor variedad de sectores demográficos, gracias a la ausencia de sangre y sexo. Hasta cierto punto, The Rings of Power es un éxito predestinado para una plataforma que está desesperada por algo que se abra paso en el territorio de las conversaciones casuales. Y, sin embargo, todavía no estoy seguro de cómo se pueden justificar los ridículos costos de producción. Prime Video se ha convertido en el Manchester United de los servicios de streaming, gastando mucho dinero en una sola serie llamativa, mientras descuida el tipo de trabajo básico que necesita hacer para ganar semana tras semana.

Desde el mismo comienzo de The Rings of Power, está claro que estás viendo algo muy diferente a la trilogía de Peter Jackson. Todos los ingredientes están ahí: hermosas vistas de Nueva Zelanda; batallas grandiosas y fantasiosas. Los personajes que vemos son arquetipos familiares, aunque afortunadamente más diversos en cuanto a raza y género. Hay elfos, los estoicos seres de orejas puntiagudas de la Tierra Media, enanos y harfoots (proto-hobbits en todo menos en el nombre, gracias a una pequeña estipulación en el mundo de Tolkien que pone el origen de la diminuta especie de Frodo en una era posterior). Pero por alguna razón, se siente como un mundo diferente al de la trilogía de fantasía universalmente adorada de Jackson. Tal vez sea el cambio de tendencia de los efectos prácticos a una estética más centrada en el CGI. Tal vez sea el elenco, que de ninguna manera es malo, pero sin duda no está a la altura del impecable elenco de Fellowship of the Ring. Tal vez sea la escritura, que adolece por una narrativa de varias partes bastante dispersa. (Parte de la razón por la que Jackson pudo comercializar una franquicia cinematográfica tan complacientemente nerd a una audiencia mayoritaria fue su premisa clara y directa). Cualquiera que sea la razón, dudo que sea el único normie que lucha por entender el mundo de intensa fantasía de la nueva serie.

The Rings of Power no tendrá ningún problema en atraer a los espectadores para que participen en el estreno de su serie. Pero si los convencerá de seguir viéndola es otra cuestión. E incluso si lo hacen, ¿qué sigue? La televisión se está convirtiendo rápidamente en una batalla feudal entre gigantes. Amazon tiene Lord of the Rings, Disney tiene Star Wars y Marvel, Warner Bros tiene Game of Thrones y DC Comics (así como Harry Potter, que sin duda será serializado tarde o temprano), y Netflix, bueno, tiene problemas en el futuro si no se le ocurren algunos éxitos más como Stranger Things. Es difícil ver esto como algo bueno; solo podemos imaginarnos las innumerables series que valían la pena y fueron rechazados para hacer espacio al enorme presupuesto del tamaño de Balrog de The Rings of Power. Pero es el camino hacia donde todo parece dirigirse. Gane o pierda, la apuesta por la fantasía de Amazon probablemente haya elevado la vara para siempre.