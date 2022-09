The Lord of the Rings: The Rings of Power establece sus credenciales de fantasía épica desde el principio: incluso su título parece que podría dividirse en varias entregas. Cargada con un nombre tan difícil de manejar como el hacha de guerra de un orco, la serie de Prime Video también llega con las expectativas hasta el cielo. En 2017, cuando Amazon pagó US$250 millones a los herederos del autor JRR Tolkien, no por los derechos para rehacer Lord of the Rings o The Hobbit, sino simplemente para ambientar una historia en el fantástico mundo de la Tierra Media del autor, los observadores financieros calificaron el acuerdo de una “locura”. Al parecer, el omnipotente imperio de Jeff Bezos ha gastado otros US$462 millones en esta primera temporada, lo que supone una media de casi US$60 millones por episodio. En comparación, Game of Thrones de HBO, el gran éxito de fantasía que Amazon espera emular, costó unos relativamente razonables US$15 millones por episodio. Por lo que está pagando Amazon, al menos esperas que hayan sido capaces de criar dragones de verdad. ¿Puede alguna serie de televisión esperar estar a la altura de ese tipo de precio caligulesco?

Hay momentos en los que The Rings of Power se acerca. Si te gustan los impresionantes panoramas de ciudades fantásticas que se elevan en la pantalla, entonces tengo una serie para ti. Los dos primeros episodios fueron dirigidos por JA Bayona, que debutó en el cine en 2007 con la película de terror gótico El orfanato, antes de pasar a la realización de éxitos de taquilla como Jurassic World: Fallen Kingdom de 2018. Es de suponer que él mismo alentó la decisión de Amazon de organizar una noche de proyecciones en cines el mismo día en que los episodios se estrenaron en el servicio de streaming. La fotografía es tan envolvente y cinematográfica que los millones de personas que inevitablemente acabarán viéndola en sus teléfonos se perderán de algo.

En cuanto a la historia en sí, hasta ahora parece que Amazon hizo bien en confiar sus sacos de dinero a los relativamente inexpertos directores de series JD Payne y Patrick McKay. Aunque es fácil (y divertido) reírse de la enorme suma que Bezos entregó por los derechos de una parte relativamente menor de la obra de Tolkien, los extensos apéndices del autor de The Lord of the Rings son, naturalmente, un terreno rico y fértil para contar historias. La nueva epopeya de Payne y McKay tiene lugar en lo que Tolkien describió como la “Segunda Edad” de la Tierra Media, miles de años antes de los trillados acontecimientos de The Hobbit y The Lord of the Rings.

Ese salto atrás en el tiempo significa que la mayoría de los personajes favoritos de los fans de Tolkien aún no han nacido. Sin embargo, hay algunos elfos conocidos, gracias a su notable longevidad. La primera heroína de la serie es la princesa elfa Galadriel, que se convierte en la última voz solitaria que se niega a creer que el villano hechicero Sauron ha sido realmente derrotado. Cate Blanchett interpretó a una versión adulta (para los estándares de los elfos) del personaje en la trilogía de The Lord of the Rings de Peter Jackson. Aquí, es una joven guerrera testaruda a la que da vida Morfydd Clark de Saint Maud. Cualquier parecido con las guerreras rubias y testarudas de la realeza que aparecen en la serie de HBO House of the Dragon, basada en Game of Thrones, es seguramente una coincidencia.

Los fans de los hobbits deben tener en cuenta que la serie tiene lugar tanto antes de The Hobbit que los hobbits ni siquiera son todavía hobbits. En su lugar, son un grupo muy unido de “harfoots”, un predecesor evolutivo de las criaturas que conocemos y amamos. Son los harfoots los que realmente hacen que The Rings of Power funcione. Tal vez sea la presencia del ícono de la comedia británica Lenny Henry en el reparto (en el papel del anciano harfoot Sadoc Burrows), pero estas escenas bucólicas consiguen capturar la magia de la versión de la BBC de The Chronicles of Narnia de finales de los años ochenta, una serie encantadora que nunca contó con este presupuesto. También destacan las interpretaciones de Megan Richards y Markella Kavenagh como los jóvenes harfoots que, en palabras de Vanity Fair, “se encuentran con un misterioso hombre perdido cuyo origen promete ser uno de los enigmas más atractivos de la serie”. ¿Quién podría ser el extraño alto, barbudo y mágico que cae del cielo y aterriza entre criaturas parecidas a los hobbits? Tal vez, después de todo, ya conozcamos algo más de los personajes.

Han pasado 20 años desde que la trilogía cinematográfica de Peter Jackson tomara la epopeya fantástica de Tolkien y la convirtiera en un gigante cultural. The Lord of the Rings fue un éxito tan grande que incluso arrastró su libro mucho más corto, The Hobbit, a una trilogía una década después. No cabe duda de que hay ganas de explorar más ese mundo, y aunque The Rings of Power sea una historia totalmente nueva, sigue teniendo mucho encanto tolkienesco auténtico junto con los mejores valores de producción que el dinero puede comprar. Probablemente hay cosas mejores que el hombre más rico del mundo podría hacer con su enorme pila de oro, pero definitivamente hay cosas peores.

A principios de este año, el creador de Game of Thrones, George RR Martin, declaró para The Independent que espera que tanto The Rings of Power como House of the Dragon puedan encontrar una audiencia y demostrar que hay espacio en la televisión para más de una serie de fantasía épica. Esta serie familiar parece estar preparada para ello, y presumiblemente atraerá a un público más amplio y joven que su aparente rival en HBO. Esto no es Westeros. A nadie se le va a cortar la cabeza aquí. En su lugar, es un regreso lleno de espectáculo a una Tierra Media cuidadosamente representada que promete ofrecer una aventura terriblemente grande.

The Rings of Power se estrenará en Amazon Prime Video a las 2:00 am del 2 de septiembre.