Sophie Baek tuvo problemas de salud luego de grabar la escena en la bañera en ‘Bridgerton’

Desde que la segunda parte de la cuarta temporada de Bridgerton se estrenó la semana pasada, Yerin Ha contó que la escena en la tina entre su personaje, Sophie Baek, y su interés amoroso, Benedict Bridgerton (Luke Thompson), estuvo lejos de ser tan glamurosa como parece en pantalla.

El episodio final incluye una escena íntima entre ambos personajes, para la que los actores pasaron entre seis y siete horas dentro del agua durante el rodaje.

Según explicó Ha, permanecer tanto tiempo sumergida y aplicar talco para bebés sobre la piel no resultó ser la mejor combinación.

“Hay una escena en la que estamos en una tina y, básicamente, me pongo talco para bebés por todo el cuerpo porque me dijeron que me ayudaría a secar la piel para colocarme la ropa íntima con cinta adhesiva”, contó en una entrevista reciente en Capital Breakfast. “Y al día siguiente de grabar en la bañera me salió urticaria por todo el cuerpo y tuve foliculitis. ¡Necesité crema con esteroides!”.

“Al final, creo que yo tuve la culpa. El talco y el agua no fueron buena combinación”, comentó.

Thompson comentó que pasaron varias horas dentro de la bañera filmando la escena. Ha se rió y respondió: “¡Pero tú estabas perfecto! Así que el problema fui yo. Soy una chica sensible”.

La foliculitis es una afección cutánea común que se produce por la inflamación de los folículos pilosos, es decir, las pequeñas cavidades de la piel de las que crece el vello y, como consecuencia, puede provocar protuberancias con picazón en la superficie.

Entre los síntomas se incluyen pequeños bultos rojos o granos con cabeza blanca alrededor de los folículos, así como ampollas llenas de pus que luego forman costras, según Harvard Health.

Las causas varían y, entre las más frecuentes, se encuentran las infecciones bacterianas, en especial por Staphylococcus aureus, aunque también pueden intervenir hongos o pelos encarnados.

El tratamiento, por su parte, depende de la gravedad: en casos leves, suele recomendarse mantener limpia la zona afectada y evitar irritantes, mientras que las compresas tibias pueden aliviar la picazón y favorecer la recuperación. En la mayoría de los casos, la foliculitis desaparece por sí sola en un plazo de siete a diez días.

Traducción de Leticia Zampedri