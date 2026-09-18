Millie Bobby Brown da la bienvenida a su segundo hijo con Jake Bongiovi: “Hola, pequeño”

Millie Bobby Brown compartió una nueva foto familiar tras dar la bienvenida a su segundo hijo con su marido, Jake Bongiovi.

Brown, de 22 años, y el hijo de la leyenda del rock Jon Bon Jovi compartieron la foto de la mano del bebé en Instagram con el siguiente mensaje: “¡Hola, pequeño!”.

La foto muestra cuatro manos apoyadas sobre las de Brown, quien lleva un anillo con incrustaciones de diamantes con la palabra “Mamá”.

Esta publicación surge tras las informaciones publicadas en los medios de comunicación que apuntan a que la pareja dio la bienvenida a su segundo hijo mediante adopción a principios de este mes.

Brown y Bongiovi, que se casaron en 2024, anunciaron en agosto del año pasado que habían adoptado a su primera hija.

“Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos muy emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con tranquilidad y privacidad”, escribió Brown en Instagram en aquel entonces.

“Y entonces quedaron 3”.

La actriz de Stranger Things pareció insinuar que la pareja había ampliado su familia nuevamente en una publicación en redes sociales el jueves.

En una publicación en la que celebraban unas vacaciones familiares en la cordillera de los Dolomitas, en Italia, se veía a Brown cargando a su hija mientras Bongiovi caminaba a su lado con un portabebés sujeto al pecho.

Brown afirmó que se mostraba inflexible a la hora de proteger la privacidad de su hija ( Getty )

Tras la adopción de su hija a finales de 2025, Brown declaró a la revista British Vogue: “Fue un viaje precioso e increíble; ya nos enseñó muchísimo”.

“La perspectiva es fundamental. Las pequeñas cosas de la vida son mucho más valiosas. Nuestros días están llenos de mimos, risas y amor. Es una alegría infinita”.

“Estamos a partes iguales en todo. Por eso estoy tan agradecida de haber compartido esta vida con él; es un padre maravilloso”.

Tras protagonizar Stranger Things desde los 10 años, Brown afirmó que estaba decidida a proteger la privacidad de su hija.

Ella dijo: “Para mí, es muy importante protegerla a ella y a su historia hasta que tenga la edad suficiente para, potencialmente, compartirla ella misma algún día. No me corresponde a mí ponerla deliberadamente en el centro de atención en contra de su voluntad”.

Brown también apareció como el personaje principal en la serie de Netflix Enola Holmes, la hermana detective que resuelve misterios de Sherlock Holmes, además de protagonizar la película de fantasía de 2024 Damsel y la película de acción y ciencia ficción de 2025 Estado eléctrico junto a Chris Pratt.

Traducción de Olivia Gorsin