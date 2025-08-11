Puede que los fans hayan sintonizado la segunda temporada de Merlina para ver el regreso del personaje de Jenna Ortega a la Academia Nevermore, pero puede que a los millennials les interese la nueva cara que se une al reparto.

*Advertencia - Spoilers de la segunda temporada de Merlina a continuación*

El spin-off de Los locos Addams regresó este miércoles a Netflix tras dos años de ausencia con el estreno de la primera parte de su segunda temporada. La serie sigue a Merlina, el personaje interpretado por Jenna Ortega y creado por el caricaturista estadounidense Charles Addams, mientras intenta dominar su habilidad psíquica en la Academia Nevermore.

Además de Emma Myers, Isaac Ordóñez y Catherine Zeta-Jones, que han retomado sus papeles de la primera temporada, el reparto ha dado la bienvenida a un nuevo personaje, Judi Spannegel, interpretado por Heather Matarazzo.

Es posible que los espectadores reconozcan a Matarazzo por su papel como Lilly Moscovitz, la mejor amiga de Mia, el personaje de Anne Hathaway en las películas de El diario de la princesa de la década de los 2000.

open image in gallery Heather Matarazzo interpreta a Judi Spannegel en la segunda temporada de 'Merlina' ( Netflix )

Además de sus papeles en Merlina y El diario de la princesa, Matarazzo también interpretó a Martha Meeks en la franquicia Scream y apareció en Hostal: Parte 2.

El personaje de Matarazzo aparece por primera vez en el segundo episodio como empleada del Hospital Psiquiátrico Willow Hill, y los espectadores de Merlina se sorprendieron al reconocerla.

open image in gallery Jenna Ortega regresó a 'Merlina' junto a Emma Myers, Isaac Ordóñez y Catherine Zeta-Jones ( Netflix )

“Los actores secundarios de Merlina son geniales. Hice un ruido audible cuando apareció Heather Matarazzo”, escribió un fan en X.

“Hacía años que no la veía”, dijo otro.

Al final de los cuatro primeros episodios —todos los cuales se estrenaron como la primera parte de la temporada— el personaje de Ortega descubre que Matarazzo es una “avian”, o una persona que puede controlar a los pájaros, y que ha estado enviando a una bandada de cuervos a matar gente por la ciudad. Dos de sus víctimas fueron el antiguo sheriff de la ciudad y su colega.

Aunque se suponía que su personaje tenía como objetivo a personas que estaban cerca de descubrir sus acciones de experimentación con excluidos que antes se consideraban muertos, no ha quedado del todo claro cómo elige a sus víctimas.

Aunque regresaron muchas caras conocidas y aparecieron otras nuevas, un personaje de la primera temporada no aparecerá en esta entrega: Xavier Thorpe, interpretado por Hynes White.

El personaje de White fue uno de los principales protagonistas de la primera temporada, pero fue expulsado de la serie tras las acusaciones de conducta sexual inapropiada, que el actor canadiense (23) negó. Netflix nunca ha confirmado el motivo de su salida del programa.

Tras confirmarse su retirada de la serie, volvió a compartir una foto de los principales miembros del reparto de la segunda temporada, escribiendo en ese momento: “Me divertí mucho trabajando en esta serie. No puedo esperar a ver la segunda temporada. Los quiero”.

En la nueva temporada de la serie se revela que Xavier ha abandonado la Academia Nevermore después de que sus padres lo enviaran a la Academia Reichenbach, en Suiza, preocupados por su seguridad. Los fans destacaron el hecho de que “apenas se le [mencionaba]” en el episodio inicial, y señalaron que “todo el mundo [seguía] adelante como si nunca hubiera existido”.

Merlina ya está disponible en Netflix.

Traducción de Sara Pignatiello