Fans de ‘Yellowstone’ quedan atónitos tras muerte de personaje clave en primer episodio del nuevo ‘spin-off’

Los fans de Yellowstone han quedado divididos por la muerte sin ceremonias de un personaje familiar en el nuevo spin-off de la franquicia, Marshals.

En la serie, Luke Grimes retoma su papel de Kayce Dutton, el más joven de la dinastía ganadera de John Dutton (Kevin Costner), que se embarca en una nueva etapa al servicio de una unidad de élite del Servicio de Marshals de EE. UU.

*Advertencia —a continuación, spoilers importantes del primer episodio de 'Marshals'*

Durante el estreno del domingo, se reveló que la esposa de Kayce, Monica (Kelsey Asbille), había muerto de cáncer fuera de la pantalla.

Más tarde se revela que su cáncer fue probablemente causado por la contaminación tóxica en la reserva de Broken Rock, lo que lleva a Kayce a buscar venganza contra los culpables.

open image in gallery Luke Grimes vuelve como Kayce Dutton en el nuevo spinoff de 'Yellowstone', 'Marshals' ( Sonja Flemming/CBS )

open image in gallery Monica (interpretada por Kelsey Asbille) muere en el estreno de la temporada de 'Marshals' ( Emerson Miller/Paramount+ )

“Creo que los fans estarán disgustados, y deberían estarlo”, dijo Grimes al periódico Los Angeles Times en una entrevista publicada el lunes. Prosiguió: “Kayce está destrozado. Es lo peor que le podía haber pasado. Aunque lamento no trabajar con Kelsey, es una buena idea para la serie”.

Y añadió: “La vida de sus sueños ya no está a su alcance. Ahora lo único que tiene es a su hijo, que no está tan seguro de querer la misma vida que Kayce. Gran parte de la temporada es Kayce aprendiendo a manejar todas estas cosas nuevas: nuevo trabajo, ser padre soltero”.

Como predijo Grimes, muchos fans se mostraron indignados por la decisión de acabar con el personaje recurrente de Yellowstone y compartieron sus opiniones en las redes sociales.

“[El primer episodio de] Marshals estuvo bien; apesta que hayan matado a Monica, pero es entretenida”, escribió una persona en X.

“¡Me enfurece que hayan matado a Monica! ¿Por qué?”, se quejaba otro.

“Vaya, Mónica se ha ido; justo cuando pensábamos que Tate y Kayce no podían soportar más pérdidas”, se lamentaba un tercero.

En otra entrevista con Entertainment Weekly, Grimes explicó que la decisión de matar a Monica había sido vital para la trama de Marshals.

“La forma en que Yellowstone terminó para Kayce fue, literalmente, él cabalgando hacia la puesta de sol”, dijo Grimes.

“Obviamente, no podemos simplemente ver a este tipo tener su vida de ensueño. No hay drama”, continuó, y añadió: “Algo tendrá que pasar que se interponga en su camino para tener eso. Si no, ¿por qué se va a unir a las fuerzas de seguridad? La última vez que lo vimos, estaba lanzando una placa en un campo. ¿Va a ir a recogerla?”.

El productor ejecutivo y showrunner Spencer Hudnut acotó en la entrevista con el L.A. Times: “[Monica] está guiando a Kayce, y su relación está avanzando”.

“Sus dificultades para afrontar y gestionar su dolor son una parte importante de la temporada. Estaba claro que tenía que ocurrir algo horrible para que Kayce tomara un camino diferente”, explicó.

Marshals se emite los domingos a las 7:00 p. m. hora México en Paramount+.

Traducción de Sara Pignatiello