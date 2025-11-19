Los Simpson mataron a un personaje que lleva 34 años en la serie, pero los fans pensaban que ya estaba muerto.

En el último episodio de la comedia animada de Matt Groening, Alice Glick, la organista de la iglesia de Springfield, murió durante un servicio dirigido por el reverendo Lovejoy.

Alice Glick fue presentada en el episodio 21 de la segunda temporada, Tres hombres y una historieta, emitido en 1991, con la voz de Cloris Leachman. Tress MacNeille asumió el papel tras la muerte de Leachman en 2021.

El productor ejecutivo Tim Long confirmó la muerte de Glick a People: “En cierto sentido, Alice la organista vivirá para siempre, a través de la hermosa música que hizo. Pero en otro sentido más importante, sí, está muerta como un clavo”.

Muchos fans, sin embargo, pensaron que Alice ya había muerto en el episodio de la temporada 23 Eres reemplazable después de ser atacada por una foca robótica, tras lo cual apareció como un fantasma.

Pero Glick también regresó en forma humana sin explicación, y un contingente de fans de Los Simpson teorizó que su escena de muerte original no había sido canónica.

Los fans expresan ahora su confusión tras este nuevo episodio.

“Es la segunda vez que muere”, escribió una persona en X/Twitter, y otra añadió: “¿No murió antes en ese episodio en el que Lisa inventa ese juguete robot foca?”

“¿Así que fingen que las focas robóticas nunca se hicieron?”, comentó un fan.

Otro espectador explicó: “Murió en la temporada 23 con unas focas robóticas, pero hace unas temporadas volvió a estar viva para un pequeño papel hablado. Esta vez su segunda muerte parece ser el foco principal de un episodio, así que esto debería ser permanente”.

Fallece Alice Glick, personaje de Los Simpson ( Fox )

En 2024, Los Simpson acabaron con Larry the Barfly, un personaje muy querido que había aparecido en la serie desde la temporada 10.

En respuesta a las protestas de los telespectadores, Long dijo: “Perdón si algunos fans están molestos, pero realmente queríamos utilizar la muerte de Larry como una forma de mostrar que incluso las personas más periféricas en nuestras vidas tienen dignidad y valor, y que realmente no debemos dar a nadie por sentado”.

Otros personajes de Los Simpson que murieron a lo largo de los años son Edna Krabappel, la profesora de Bart, que fue eliminada de la serie tras la muerte de su dobladora, Marcia Wallace, en 2013.

Traducción de Olivia Gorsin